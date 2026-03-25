HLV Klopp nổi giận, nói thẳng việc gia nhập Real Madrid 25/03/2026 11:07

(PLO)- Jurgen Klopp đã lên tiếng đầy bức xúc trước làn sóng tin đồn cho rằng ông đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Cựu HLV Klopp của Liverpool khẳng định dứt khoát rằng giữa ông và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid hoàn toàn không tồn tại bất kỳ cuộc liên hệ nào.

Những ngày gần đây, truyền thông châu Âu liên tục lan truyền thông tin Real Madrid có thể tiếp cận Klopp cho vị trí thuyền trưởng. Tuy nhiên, chính nhân vật chính đã bác bỏ toàn bộ, thậm chí tỏ ra khó chịu với cách những câu chuyện “tưởng tượng” được thổi phồng.

Ông thầy người Đức không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Real. Ảnh: EPA.

HLV Klopp đặt câu hỏi đầy mỉa mai về cách một tin đồn được hình thành. Ông cho rằng chỉ cần một tờ báo đăng tải thông tin thiếu căn cứ là đủ để tạo nên một câu chuyện khiến dư luận bàn tán, dù thực tế không có gì xảy ra phía sau.

Chiến lược gia người Đức còn thẳng thắn bày tỏ sự bực bội khi bị gắn tên vào những thông tin không kiểm chứng. Ông nhấn mạnh Real Madrid chưa từng gọi điện hay tiếp cận ông dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Klopp, toàn bộ câu chuyện chỉ là sản phẩm của truyền thông.

Sau khi chia tay Liverpool, HLV Jurgen Klopp không nắm CLB nào. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Real Madrid hiện vẫn chưa công bố HLV chính thức. Tạm thời, đội bóng được dẫn dắt bởi Alvaro Arbeloa. Dưới sự chỉ đạo của cựu hậu vệ này, đội bóng vẫn duy trì phong độ ổn định, tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch La Liga và đã góp mặt ở tứ kết Champions League.

Việc chiếc ghế nóng tại Bernabeu chưa có chủ lâu dài càng khiến tin đồn về các ứng viên tiềm năng xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, với phát biểu cứng rắn từ Klopp, khả năng ông cập bến Real Madrid vào thời điểm này gần như bị loại bỏ hoàn toàn.