U-23 Việt Nam ra quân đụng độ 'núi lớn' Triều Tiên 24/03/2026 14:17

(PLO)- Trước thềm Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã có những chia sẻ đáng chú ý khi khẳng định U-23 Việt Nam không đặt nặng kết quả thắng thua, mà ưu tiên xây dựng nền tảng lâu dài cho tương lai.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh định hướng phát triển U-23 Việt Nam bền vững thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn. Theo ông Vinh, giải đấu tại Tây An mang ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng.

Việc đối đầu với những đối thủ có chất lượng như U-23 Trung Quốc, U-23 CHDCND Triều Tiên và U-23 Thái Lan sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đồng thời kiểm chứng năng lực trong môi trường cạnh tranh cao.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ mục tiêu ở trận ra quân gặp Triều Tiên. Ảnh: VFF.

Về nhân sự, đội hình U-23 Việt Nam lần này được xây dựng theo hướng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Một số cầu thủ từng góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á như thủ môn Văn Bình, Công Phương hay Văn Thuận đóng vai trò nòng cốt, trong khi nhiều gương mặt mới ở độ tuổi 21 mang đến nguồn năng lượng và sự cạnh tranh tích cực trong đội.

Ông Vinh cho biết thêm mục tiêu lớn nhất của đội bóng trẻ là hoàn thiện hệ thống chiến thuật, tăng cường sự ăn ý giữa các tuyến và từng bước định hình bộ khung cho tương lai. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng đến các giải đấu tiếp theo, đồng thời tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Các tuyển thủ trẻ tham quan sân thi đấu chính Tây An. Ảnh: VFF.

Trước khi bước vào giải, U-23 Việt Nam đã nhanh chóng ổn định tại Tây An và có buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện thi đấu. Đội cũng đã tham quan sân vận động Trung tâm bóng đá Quốc tế Tây An, nơi diễn ra các trận đấu, nhằm giúp cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý.

Thời tiết tại đây khá lạnh, dao động khoảng 12 độ C, nhưng mặt sân và cơ sở vật chất đều đạt tiêu chuẩn cao. Theo lịch thi đấu, các tuyển thủ trẻ Việt Nam có trận ra quân gặp Triều Tiên vào lúc 14 giờ, ngày 25-3, là màn thử lửa đáng chú ý cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.