HLV Kim Sang-sik tuyên bố phải thắng Bangladesh, lộ “vũ khí mới” đáng gờm 25/03/2026 13:06

(PLO)- Trước thềm trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3-2026, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy quyết tâm về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam khi chạm trán Bangladesh trên sân Hàng Đẫy.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc Kim Sang-sik khẳng định toàn đội hướng đến chiến thắng, đồng thời tiết lộ những tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị lực lượng và chiến thuật.

Theo ông Kim, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang tích cực nghiên cứu đối thủ thông qua băng hình để hiểu rõ cách vận hành lối chơi của Bangladesh. Việc phân tích kỹ lưỡng này nhằm giúp đội tuyển Việt Nam xây dựng phương án phù hợp nhất, tránh những bất ngờ không mong muốn. Ông nhấn mạnh mục tiêu rõ ràng là giành kết quả tốt, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho các trận đấu quan trọng phía trước.

Về nhân sự, HLV Kim Sang-sik tỏ ra hài lòng khi có thêm nhiều lựa chọn trên hàng công. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, cái tên đã thể hiện phong độ cao tại V-League trong thời gian dài. Theo đánh giá của ông Kim, việc cầu thủ này được triệu tập lên đội tuyển là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ.

Mục tiêu của HLV Kim Sang-sik là giành chiến thắng Bangladesh để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: VFF.

Sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên cùng Nguyễn Xuân Son mang đến thêm phương án triển khai tấn công đa dạng hơn. Đội tuyển có thể linh hoạt thay đổi hệ thống, sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu. Điều này giúp tăng khả năng tạo cơ hội cũng như cải thiện hiệu quả dứt điểm, yếu tố từng khiến đội gặp khó trong một số thời điểm trước đây.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ một thông tin đáng chú ý liên quan đến Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ này đang gặp vấn đề nhẹ ở cơ đùi, khiến ban huấn luyện phải theo dõi sát sao tình trạng thể lực. Quyết định sử dụng Xuân Son sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo anh đạt trạng thái tốt nhất khi ra sân.

Ở hàng phòng ngự, đội tuyển Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực khi những gương mặt quen thuộc như Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu đã trở lại sau thời gian dài vắng mặt. HLV Kim Sang-sik đánh giá cao phong độ của họ tại giải quốc nội và tin rằng sự cạnh tranh trong đội hình sẽ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt ở tuyến dưới.

Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng sẽ kết hợp với tân binh Đỗ Hoàng Hên trên hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh khẳng định toàn đội đang duy trì sự tập trung cao độ. Các cầu thủ tuân thủ nghiêm túc giáo án tập luyện và hướng đến màn trình diễn tốt nhất để đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Anh cũng bày tỏ niềm vui khi được tái hợp với Đình Trọng và Văn Hậu, những người đồng đội đã cùng anh trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Duy Mạnh cũng dành lời khen cho tân binh Đỗ Hoàng Hên, cho rằng đây là nhân tố xứng đáng góp mặt ở đội tuyển nhờ phong độ ổn định. Đồng thời, anh nhấn mạnh toàn đội dành sự tôn trọng cho Bangladesh và sẽ nhập cuộc với tinh thần nghiêm túc, tránh tâm lý chủ quan.

Trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19 giờ, ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy. Đây là màn tổng duyệt quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thiện đội hình, lối chơi trước khi bước vào thử thách lớn hơn gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.