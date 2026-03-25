HLV Cklamovski: “Malaysia không ném tiền qua cửa sổ” 25/03/2026 12:39

(PLO)- Trước dư luận sôi sục và thất vọng, HLV Cklamovski của tuyển Malaysia đã giải thích về chuyến tập huấn Thái Lan chuẩn bị làm khách Việt Nam không phải lãng phí vô tội vạ.

Ngày 24-3, tuyển Malaysia bay sang Thái Lan để tập luyện để tái đấu tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường tối 31-3 trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027. HLV Cklamovski của tuyển Malaysia phản pháo: "Chúng tôi không xài tiền vô tội vạ".

Người hâm mộ Malaysia đã mệt mỏi, thất vọng và cảm thấy bị phản bội bởi thực trạng của tuyển Malaysia hiện nay, vì hiện nay tình hình bóng đá trong nước của Malaysia rất mệt mỏi vì thiếu hụt tài chính, người hâm mộ quay lưng...

HLV Cklamovski nói rằng, tuyển Malaysia không phải xài tiền vô tội vạ. Ảnh: NST.

Một nền bóng đá luôn được dẫn dắt bởi đội tuyển quốc gia, nhưng tuyển Malaysia thì đã văng khỏi Asian Cup 2027, sau khi AFC ra án phạt tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai phạm, cùng các khoản tiền phạt từ FIFA, AFC.

Quá khó khăn về tài chính, nhưng tuyển Malaysia vẫn sang Bangkok trước khi sang Việt Nam làm dấy lên làn sóng phản đối từ fan trong nước.

Có điều đội tuyển Malaysia sang Bangkok là để tập luyện không thôi, chứ không đá giao hữu trận nào. Thầy trò HLV Cklamovski sẽ tập tại sân của CLB Pathum Utd, tức sân Pathum Thani.

Trước làn sóng phản đối của dư luận hơn một tuần qua, HLV Cklamovski lên tiếng: “Việc sang Bangkok tập luyện 5 ngày rồi sang Việt Nam không có nghĩa chúng tôi xài tiền vô tội vạ. Sân bãi ở Kuala Lumpur rất kém chất lượng, còn sân bãi ở Bangkok rất tốt, mọi cơ sở hạ tầng đều tuyệt vời. Và điều quan trọng hơn là kế hoạch này đã lên từ 3 tháng trước và phía Thái Lan đã lên kế hoạch để tuyển Malaysia đến rồi”.