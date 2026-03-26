Nữ võ sĩ xinh đẹp Lê Thị Bằng và câu chuyện dinh dưỡng trong thể thao đỉnh cao 26/03/2026 11:57

(PLO)- Võ sĩ Lê Thị Bằng đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của LAZU Vietnam trong câu chuyện rộng hơn về vai trò của dinh dưỡng trong thể thao chuyên nghiệp.

Võ sĩ Lê Thị Bằng, một cái tên quen thuộc trong làng Boxing Việt Nam, vừa chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của LAZU Vietnam. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, đồng thời phản ánh một xu hướng mới đang hình thành trong thể thao Việt Nam, đặc biệt là ở các môn thể thao đỉnh cao yêu cầu thể lực như Boxing.

Từ những áp lực không nhìn thấy...

Nữ võ sĩ xinh đẹp Lê Thị Bằng đã chứng minh rằng dinh dưỡng không còn là yếu tố phụ trợ mà đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược thi đấu của các vận động viên chuyên nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện, Lê Thị Bằng đã chia sẻ về những áp lực mà các vận động viên phải đối mặt trong quá trình thi đấu đỉnh cao. Theo đó, công chúng thường chỉ chứng kiến những khoảnh khắc trên sàn đấu, như chiến thắng hay thất bại. Nhưng phía sau đó là một hệ thống áp lực không hề nhỏ mà cơ thể vận động viên phải luôn thích nghi. Những áp lực này đến từ cường độ tập luyện, từ các yếu tố bên trong cơ thể, khiến việc duy trì thể trạng và phục hồi trở thành một thách thức lớn.

Nữ võ sĩ Lê Thị Bằng chia sẻ giá trị dinh dưỡng có tác động như thế nào đến sự hồi phục của các vận động viên.

Lê Thị Bằng nhấn mạnh trong thể thao chuyên nghiệp, việc chăm sóc cơ thể từ bên trong thông qua dinh dưỡng đã trở thành yếu tố quyết định giúp các vận động viên đạt được hiệu suất tối đa. Dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể duy trì sức khỏe và đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ chấn thương, cải thiện khả năng phục hồi cơ bắp và tăng cường sức đề kháng.

Lê Thị Bằng chia sẻ rằng, các vận động viên cần có chế độ ăn uống phù hợp để giúp cơ thể vượt qua các buổi tập với cường độ cao và duy trì thể trạng tốt trong suốt quá trình thi đấu.

Một cuộc trò chuyện lớn hơn về thể thao Việt Nam

Một vấn đề ít được chú ý nhưng rất quan trọng mà Lê Thị Bằng đề cập là sự suy giảm hệ miễn dịch sau các buổi tập nặng.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện của Tổng lãnh sự New Zealand. Liên đoàn Boxing TP.HCM, Lazu Việt Nam cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng.

Theo các nghiên cứu y học thể thao, sau mỗi buổi tập với cường độ cao, cơ thể các vận động viên bước vào giai đoạn gọi là "cửa sổ miễn dịch mở", thời điểm mà hệ miễn dịch suy yếu, khiến họ dễ dàng bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý để giúp cơ thể phục hồi và tăng cường sức đề kháng.

Bên cạnh đó, Lê Thị Bằng cũng chia sẻ về áp lực tâm lý trước các trận đấu. Cô cho biết, tâm lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa và giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi. Những vấn đề này đã khiến cô nhận ra rằng dinh dưỡng là một phần không thể thiếu trong chiến lược thi đấu.

Ông Phạm Văn Thịnh, CEO LAZU Việt Nam chia sẻ về giá trị khi chọn nữ võ sĩ xinh đẹp Lê Thị Bằng là đại sứ thương hiệu LAZU.

Những chia sẻ của Lê Thị Bằng đã mở ra một cuộc đối thoại lớn về thể thao Việt Nam, về việc các vận động viên đang đầu tư vào nền tảng thể lực và chăm sóc sức khỏe từ trước khi gặp phải chấn thương.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Lê Thị Bằng và LAZU Vietnam là sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của cô, là một bước tiến lớn trong việc thay đổi cách nhìn nhận về dinh dưỡng trong thể thao tại Việt Nam.

Cộng đồng thể thao Việt Nam, đặc biệt là trong bộ môn Boxing, giờ đây đã có cái nhìn khác về tầm quan trọng của dinh dưỡng, không còn là xu hướng thời thượng mà chính là yêu cầu nghề nghiệp bắt buộc đối với những vận động viên muốn chinh phục đỉnh cao.