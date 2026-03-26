Sốc: Bayern Munich thắng kịch tính Man United, Barca vùi dập Real ở tứ kết Champions League 26/03/2026 11:24

(PLO)- Bayern Munich đã giành chiến thắng nghẹt thở Man United 3-2 ngay tại sân Old Trafford ở trận tứ kết Champions League nữ, với hai bàn thắng xuất thần từ Pernille Harder, trong khi Barca đại thắng đối thủ lớn Real Madrid 6-2.

Cú đúp của Harder đã giúp Bayern gần như đặt một chân vào bán kết, trong khi đội chủ nhà Man United dù nỗ lực hết mình vẫn không thể vượt qua được thử thách lớn này.

Ngay phút thứ 2, Harder, một cổ động viên cuồng nhiệt của Man United khi còn nhỏ, đã mở tỷ số cho Bayern sau một pha chuyền bóng tinh tế từ đồng đội, đánh bại hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Chia sẻ sau trận đấu, Harder cho biết: "Ghi được hai bàn tại Old Trafford là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tôi”.

Manchester United không dễ dàng chịu khuất phục, đội trưởng Maya Le Tissier đã gỡ hòa cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền sau tình huống bóng chạm tay hậu vệ Glodis Viggosdottir của Bayern. Tuy nhiên, trận đấu chỉ thực sự sôi động ở hiệp hai, khi ba bàn thắng được ghi trong vòng 13 phút. Harder tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm đẳng cấp, giúp Bayern vượt lên dẫn trước một lần nữa.

Manchester United có lợi thế sân nhà vẫn không thể qua mặt đối thủ lớn Bayern Munich. Ảnh: TNST.

Chỉ vài phút sau, Hanna Lundkvist của Man United ghi bàn từ quả phạt góc của Le Tissier, tạo ra hy vọng cho đội chủ nhà. Nhưng cuối cùng, Bayern Munich đã giữ được lợi thế khi Momoko Tanikawa ghi bàn quyết định từ một tình huống phản công sắc bén.

Mặc dù thất vọng với những bàn thua, HLV Marc Skinner của Man United vẫn lạc quan: "Chúng tôi có thể khắc phục những sai lầm này trước trận lượt về bán kết Champions League”.

Barca dễ dàng vùi dập Real. Ảnh: EPA

Bayern Munich sẽ tự tin trong trận lượt về vào tuần tới, nhưng họ cũng phải đối mặt với thử thách lớn ở bán kết, nơi Barcelona gần như đã chắc chắn có mặt sau chiến thắng đậm đà Real Madrid 6-2.

Cần biết Barca đang bất bại trong 25 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đã về nhì sau Arsenal mùa trước. Đội bóng ba lần vô địch này đã lọt vào năm trận chung kết liên tiếp và đứng trước cơ hội vào bán kết lần thứ 8 liên tiếp, dù thiếu vắng Aitana Bonmati, người từng ba lần giành Quả bóng vàng, do chấn thương.