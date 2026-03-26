Kêu gọi MU thực hiện 4 vụ chuyển nhượng bom tấn 26/03/2026 06:59

MU đang tìm cách đầu tư thêm một lần nữa để cải thiện đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với ưu tiên hàng đầu là tuyến giữa, trong đó huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Rio Ferdinand kêu gọi đội chủ sân Old Trafford bổ sung thêm 4 tân binh.

Cụ thể, theo tờ Mirror (Anh) cựu danh thủ Rio Ferdinand đã kêu gọi Manchester United chiêu mộ 4 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó có hai tiền vệ. Manchester United hiện ưu tiên tăng cường lực lượng ở khu vực giữa sân. HLV Ruben Amorim muốn củng cố khu vực này nhưng cuối cùng đã thất bại sau khi chi 200 triệu bảng cho hàng công vào mùa hè năm ngoái, khiến ngân sách chuyển nhượng trở nên eo hẹp.

Rio Ferdinand khẳng định rằng không phải tất cả các tân binh của MU trong mùa hè đều phải được xem là những cầu thủ thường xuyên đá chính, việc bổ sung các cầu thủ trẻ, những người có thể quan sát và học hỏi cho tương lai, cũng là một điểm cộng. MU đã xác nhận sự ra đi của Casemiro khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa này, trong khi Manuel Ugarte cũng có thể rời Old Trafford vì không đáp ứng được kỳ vọng.

Cựu hậu vệ của Manchester United Rio Ferdinand cũng đã thúc giục CLB cũ của anh, đội đang chuẩn bị trở lại Champions League mùa tới, chiêu mộ thêm một tiền đạo có khả năng dự bị và một hậu vệ cánh.

Huyền thoại của Manchester United Rio Ferdinand nói trên podcast của mình : "Nếu Manchester United chiêu mộ được 4 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tới và hai trong số đó là những cầu thủ đá chính, thì tôi nghĩ đó là một kỳ chuyển nhượng thực tế. Nếu tôi có quyền ở CLB, ưu tiên của tôi sẽ là hai tiền vệ trung tâm, một người đá chính và có thể là một cầu thủ trẻ hơn để có thể luân phiên ra sân cùng Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo.

Tôi cũng muốn có thêm một tiền đạo nữa, một cầu thủ trẻ hơn để làm phương án dự bị cho những người hiện có. Và tôi cũng muốn có thêm một hậu vệ cánh. Chỉ vậy thôi. Tôi biết các bạn có thể nói muốn có 10 cầu thủ mới và hầu hết các vị trí đều có thể được cải thiện, nhưng tôi không nghĩ cần một cuộc cải tổ lớn, dù vẫn cần nhiều nhưng đó là điều thực tế".

MU đã chiêu mộ Benjamin Sesko vào mùa hè năm ngoái với giá hơn 70 triệu bảng và tiền đạo này đã tiến bộ sau khởi đầu chậm chạp. Trước đây, MU từng thất bại trong việc chiêu mộ các tiền đạo trẻ, Rasmus Hojlund là một ví dụ điển hình cho khoản đầu tư không thành công.

Rio Ferdinand mới đây đã nói về những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của MU: "Đầu mùa giải, mọi người đều nói về Carlos Baleba, nhưng dường như phong độ của cậu ấy đã giảm sút một chút. Elliot Anderson, cậu ấy dường như đã vươn lên dẫn đầu. Tôi nghĩ Anderson là một cầu thủ tuyệt vời.

Tôi nghĩ Elliot Anderson không chỉ là mẫu cầu thủ phù hợp mà còn có phẩm chất tốt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình Manchester United. Tonali là một tài năng lớn mà mọi người đang bàn tán, Guimaraes cũng là một tài năng lớn khác mà mọi người đang nhắc đến.

Nhưng tôi nghĩ mẫu tiền vệ mà Manchester United cần là người năng động hơn, có khả năng bao quát nhiều khu vực, mạnh mẽ, khỏe khoắn và có thể dẫn dắt toàn đội. Hiện tại, Anderson dường như đáp ứng được những tiêu chí đó. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn một vài tài năng trẻ khác mà tôi chưa muốn nêu tên vì không muốn CLB nào khác nhanh tay hơn chúng tôi".