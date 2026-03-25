Tương lai của Sancho tại MU có bước ngoặt mới 25/03/2026 12:59

Jadon Sancho, cầu thủ bị thất sủng của MU, nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do mùa hè này, nhưng một trong những đội bóng muốn chiêu mộ anh, Borussia Dortmund, hiện đã có giám đốc thể thao mới.

Borussia Dortmund sẽ có một giám đốc thể thao mới phụ trách hoạt động chuyển nhượng trong bối cảnh có thông tin cho rằng đội bóng Bundesliga sẵn sàng ký hợp đồng lại với Jadon Sancho lần thứ ba khi anh chính thức rời Manchester United.

Jadon Sancho, 25 tuổi, đã tạo dựng tên tuổi ở Đức trong suốt bốn năm khoác áo Dortmund, và chuyển đến MU với mức giá "bom tấn" 73 triệu bảng Anh vào mùa hè năm 2021. Nhưng thật không may cho cầu thủ chạy cánh người Anh này, Sancho đã không thể tái hiện phong độ chói lọi ở Dortmund khi khoác áo MU.

Mặc dù không còn được trọng dụng tại Old Trafford, Jadon Sancho vẫn nằm trong danh sách cầu thủ của Manchester United sau khi "quỷ đỏ" không tìm được người sẵn sàng mua đứt anh trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Sancho chắc chắn sẽ rời MU mùa hè này và nhiều khả năng sẽ trở lại Borussia Dortmund. ẢNH: NURPHOTO

Nhưng với việc Sancho hết hợp đồng với MU vào mùa hè này, anh được dự đoán sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải theo dạng chuyển nhượng tự do và Borussia Dortmund đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất để chiêu mộ Sancho lần thứ ba. Dortmund có sự thay đổi lớn trước thềm kỳ chuyển nhượng tiếp theo, với việc giám đốc thể thao Sebastian Kehl rời đi.

Kehl rời khỏi đội bóng khổng lồ của Đức ngay lập tức và Dortmund đã không lãng phí thời gian tìm người thay thế, thông báo rằng Ole Book đã đồng ý lấp đầy khoảng trống sau sự ra đi của Kehl. Một sự thay đổi quan trọng như vậy ở hậu trường có thể sẽ làm thay đổi kế hoạch liên quan đến kỳ chuyển nhượng. Nhưng trong trường hợp của Sancho, anh có thể sẽ không bị ảnh hưởng.

Đó là bởi vì HLV trưởng của Borussia Dortmund đã bật đèn xanh thương vụ chiêu mộ lại cầu thủ đang được MU cho Aston Villa mượn. Tuần trước, tờ Times (Anh) đưa tin Kovac đã thay đổi ý định về việc chiêu mộ Sancho sau khi quyết định không nhắm đến bất kỳ cầu thủ chạy cánh nào vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ phụ thuộc vào việc Sancho có chấp nhận giảm lương đáng kể hay không, vì Dortmund không thể đáp ứng mức lương được cho là 300.000 bảng mỗi tuần mà Sancho hiện đang nhận tại Manchester United.

Sancho đã trải qua nửa sau mùa giải 2023 - 2024 theo dạng cho mượn tại Dortmund sau khi mâu thuẫn với Erik ten Hag trước khi HLV người Hà Lan bị MU sa thải. Sau đó, Sancho gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn một mùa giải kèm điều khoản mua đứt, tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân. Hiện tại, Sancho đang được cho mượn tại Aston Villa trong mùa giải này, và MU dự kiến ​​sẽ không gia hạn hợp đồng với anh.