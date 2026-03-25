Sesko không hài lòng với tên gọi tại MU 25/03/2026 12:33

(PLO)- Người đại diện của Benjamin Sesko lên tiếng phản bác và ám chỉ tiền đạo người Slovenia này không hài lòng với vai trò hiện tại ở MU.

Tiền đạo Benjamin Sesko của MU đã tạo được ấn tượng khi vào sân từ băng ghế dự bị ghi bàn cho đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick thời gian gần đây, nhưng người đại diện của tuyển thủ Slovenia này dường như không hài lòng với vai trò của anh.

Người đại diện của tiền đạo Benjamin Sesko là Elvis Basanovic tiết lộ rằng ông không thích việc tiền đạo này được mô tả là một "siêu dự bị". Sesko thường xuyên được HLV Carrick tung vào sân từ băng ghế dự bị trong những tuần gần đây.

Sesko đã ghi được 10 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Manchester United mùa này kể từ khi chuyển đến từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái. Bốn trong số những bàn thắng đó được ghi khi Sesko vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, bao gồm bàn thắng quyết định trận đấu với Fulham và Everton, và bàn gỡ hòa muộn màng trước West Ham.

Sesko muốn được coi là "siêu tiền đạo" hơn là "siêu dự bị". ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều này đã khiến cầu thủ quốc tế người Slovenia được mệnh danh là "siêu dự bị" dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick tại Old Trafford. Tuy nhiên, người đại diện của Sesko là Elvis Basanovic lại muốn thân chủ của mình được biết đến với một danh xưng cao quý hơn.

"Nếu bạn hỏi tôi về cái tên này (siêu dự bị), tôi không thích nó. Tôi thích "siêu tiền đạo" hơn nhiều", Elvis Basanovic nói với Arena Sport, "Tôi nghĩ Benjamin Sesko là một siêu tiền đạo. Sesko đã đá chính 13 trận và vào sân từ băng ghế dự bị 13 trận mùa này. Sesko ghi được một nửa số bàn thắng khi đá chính và một nửa khi vào sân từ băng ghế dự bị. Chúng ta có thể thấy anh ấy là một tiền đạo toàn diện và Benjamin Sesko xứng đáng với danh hiệu "siêu tiền đạo"".

Áp lực đòi Sesko ra sân thường xuyên hơn trong đội hình xuất phát của MU ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, hồi tháng Hai, Sesko cho rằng anh khá hài lòng với vai trò hiện tại trong khi tiếp tục thích nghi với bóng đá Ngoại hạng Anh. "Tất nhiên chúng tôi đang bàn bạc, nhưng ông ấy (Carrick) tin tưởng tôi, mọi người đều tin tưởng tôi", Sesko nói, "Họ đang chuẩn bị để tôi bắt đầu thi đấu càng sớm càng tốt. Điều quan trọng hơn là tôi phải thể hiện tốt khi cần thiết, bất kể được ra sân bao nhiêu phút, tôi sẽ tập trung vào việc cống hiến và cố gắng giúp đội giành chiến thắng".

Sesko thường vào sân từ ghế dự bị ghi nhiều bàn quyết định cho MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sesko nói thêm: "Tôi đang dần ổn định phong độ ở giải đấu qua từng trận. Một lần nữa, tôi thậm chí không nghĩ đến việc "Tôi phải đá chính". Với tôi, bất cứ khi nào HLV quyết định cho tôi vào sân, dù có hay không, tôi sẽ có mặt. Nếu tôi được ra sân vài phút, năm phút thôi, tôi sẽ tận dụng chúng và đối với tôi, điều quan trọng là cố gắng tận hưởng và cống hiến cho đội".

Benjamin Sesko đã thi đấu 19 phút cuối trận hòa 2-2 của MU với Bournemouth ở vòng 31 Premier League vào cuối tuần trước. MU xác nhận vào thứ Hai rằng tiền đạo này đang bị chấn thương nhẹ.

Điều này dẫn đến việc Sesko rút khỏi đội tuyển Slovenia trong thời gian các CLB nghỉ thi đấu nhường sân cho đội tuyển quốc gia, để tập trung vào quá trình hồi phục chấn thương. Sesko hy vọng sẽ được ra sân khi Manchester United trở lại thi đấu vào thứ Hai, ngày 13-4 (giờ Anh), khi "quỷ đỏ" tiếp đón Leeds United tại Old Trafford.