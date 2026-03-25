Ronaldo lên tiếng về nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026 25/03/2026 12:13

Cristiano Ronaldo đã dính chấn thương gân kheo và bị loại khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung quốc tế tháng 3. Ronaldo cho biết anh "đang hồi phục tốt hơn mỗi ngày", gián tiếp bác bỏ nguy cơ bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada. Ngôi sao này sẽ không góp mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha ở các trận giao hữu quốc tế sắp tới với Mexico và Mỹ trong tuần này.

Siêu sao 41 tuổi này đã không thể thi đấu cho Al Nassr kể từ tháng Hai, bỏ lỡ hai trận đấu ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia và phải tiếp tục quá trình phục hồi chức năng tại nhà. Trong khi tiếp tục hồi phục, CR7 đã bỏ lỡ đợt triệu tập áp chót vào đội tuyển Bồ Đào Nha trước World Cup mùa hè này.

Nhưng biểu tượng người Bồ Đào Nha không để chấn thương này làm giảm tinh thần của mình. Ronaldo đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram, cho người hâm mộ thấy rằng quá trình hồi phục đang diễn ra tốt đẹp.

Ronaldo đăng trên Instagram hình ảnh anh tươi cười tích cực tập luyện. ẢNH: INSTAGRAM

Hình ảnh đầu tiên cho thấy ngôi sao kỳ cựu đang sử dụng máy tập ép chân để tăng cường sức mạnh cho phần cơ bắp chân đáng kinh ngạc của mình trong khi hít thở sâu. Hình ảnh tiếp theo cho thấy anh đang cười tươi khi tập cơ ngực, mặc bộ đồ thể thao màu ngọc lam và đi chân trần.

Người hâm mộ đã phản ứng với bài đăng này với niềm vui sướng, nhắn: "Ngày càng tiến bộ hơn" cùng với biểu tượng cơ bắp như một lời động viên rằng Ronaldo sẽ tham dự giải đấu lớn mùa hè này.

Một người viết: "Anh ấy đang chuẩn bị cho World Cup 2026", trong khi người khác thêm vào: "Sẵn sàng cho sự trở lại." Một người khác nhận xét: "GOAT này không bao giờ bỏ qua ngày tập", trong khi một người khác nói: "Mau chóng bình phục nhé, GOAT."

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, hẳn sẽ rất hài lòng khi chứng kiến ​​quá trình hồi phục của đội trưởng Ronaldo, bởi ông thừa nhận chấn thương này không phải là điều đáng lo ngại. Roberto Martinez nói: "Chúng tôi có những cầu thủ chưa sẵn sàng. Chúng tôi có Ruben Dias, Cristiano Ronaldo và Nelson Semedo, những cầu thủ chưa đủ thể lực về mặt y tế".

Ronaldo sẽ kịp bình phục chấn thương để dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi được hỏi liệu CR7 có thể bỏ lỡ World Cup 2026 hay không, Martinez nói thêm: "Không, Ronaldo không gặp nguy hiểm. Đó chỉ là chấn thương cơ nhẹ. Tất cả những gì Ronaldo đã thể hiện về mặt thể chất mùa này cho thấy cậu ấy đang có thể trạng tuyệt vời".

Cristiano Ronaldo đã xác nhận giải đấu mùa hè này sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh sau 5 lần dự giải cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, lần đầu tiên là vào năm 2006. Ronaldo, với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, sẽ hướng tới việc hoàn thành sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình bằng cách giành được chức vô địch World Cup lần đầu tiên.