Bộ trưởng thất vọng vì bóng đá Malaysia tụt hạng

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Tiến sĩ Taufiq Johari, đã kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thực hiện các biện pháp thích hợp và cải cách sau khi đội tuyển quốc gia bị tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA .

Đội tuyển Malaysia đã tụt 14 bậc xuống vị trí thứ 135 thế giới - thứ hạng thấp nhất của họ kể từ năm 2006 - sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tước bỏ chiến thắng của họ trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) ở vòng loại Asian Cup 2027 vào năm ngoái vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện.

Năm ngoái, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng đã hủy bỏ kết quả ba trận giao hữu quốc tế và ghi nhận chúng là những trận thua 3-0 cho Malaysia sau khi họ bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch cho bảy cầu thủ bóng đá sinh ra ở nước ngoài.

Các trận đấu bị ảnh hưởng là trận Malaysia hòa 1-1 với Cape Verde, trận thắng 2-1 trước Singapore và trận thắng 1-0 trước Palestine, và phán quyết này khiến bóng đá Malaysia tụt hạng từ vị trí 116 xuống vị trí 121 FIFA.

Taufiq cho biết ông chia sẻ sự thất vọng của người dân Malaysia về việc nền bóng đá nam nước này tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới và những tranh cãi xung quanh đội tuyển Malaysia trong những tháng gần đây.

"Tôi cũng cảm nhận được sự thất vọng của người dân Malaysia, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá trong nước, về việc tụt hạng này, cũng như những tranh cãi đã ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia trong vài tháng qua," Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Tiến sĩ Taufiq Johar nói.

Ông bày tỏ hy vọng các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn, đồng thời cho rằng tất cả các bên phải rút kinh nghiệm từ vụ việc này và tăng cường nỗ lực để củng cố bóng đá Malaysia.

"Mọi người cần rút kinh nghiệm từ vụ việc này và việc củng cố bóng đá quốc gia cần tiếp tục được đẩy mạnh. Tôi hy vọng các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để những sự việc tương tự không tái diễn trong tương lai", ông Taufiq chia sẻ.

Ông Taufiq nhấn mạnh việc phát triển bóng đá, đặc biệt là ở cấp cơ sở, phải tiếp tục, đồng thời kêu gọi người dân Malaysia tiếp tục ủng hộ môn thể thao này bất chấp những khó khăn hiện tại. "Việc phát triển bóng đá, đặc biệt là ở cấp cơ sở, cần phải tiếp tục và tôi kêu gọi tất cả người dân Malaysia hãy tiếp tục ủng hộ môn thể thao này", ông Taufiq khẳng định.

Ông Taufiq cho biết Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ không can thiệp vào việc quản lý của FAM, đồng thời nói thêm Hội đồng Thể thao Quốc gia sẽ tiếp tục ưu tiên các nỗ lực nhằm tăng cường và phát triển bóng đá trong nước thông qua Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia, với FAM là đối tác chiến lược.

Ông Taufiq cũng kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện cho FAM, với sự hỗ trợ từ AFC, xác định và thực hiện các cải cách nội bộ, bao gồm cả việc tổ chức một đại hội để bầu ra ban lãnh đạo mới.