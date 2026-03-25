Carrick nhận được tin vui lớn về việc dẫn dắt MU

(PLO)- Michael Carrick nhận được tin vui lớn về việc được dẫn dắt MU khi thông tin cập nhật về các cuộc đàm phán được hé lộ.

Michael Carrick đã thắng 7 trong số 10 trận đấu dẫn dắt MU kể từ khi tiếp quản vị trí từ Ruben Amorim vào tháng Giêng với tư cách HLV tạm quyền, nhưng vẫn chưa biết tương lai lâu dài của mình tại Old Trafford sẽ ra sao.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, ban lãnh đạo Manchester United vẫn chưa chính thức liên hệ với bất kỳ ứng viên nào cho vị trí HLV trưởng lâu dài, điều này rõ ràng làm tăng cơ hội cho Michael Carrick trong việc tiếp tục đảm nhận vai trò này dài hạn.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng thay thế Ruben Amorim đến cuối mùa giải, Carrick đã giúp MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và có vị trí thuận lợi để giành một suất tham dự Champions League mùa giải tới .

Cựu tiền vệ người Anh của MU này đã ổn định "quỷ đỏ" sau những tháng cuối cùng đầy cay đắng dưới thời Amorim và đã chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí HLV trưởng tại Old Trafford lâu dài. Giám đốc bóng đá của MU Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada là hai người có quyền lực quyết định việc bổ nhiệm HLV tiếp theo.

Lãnh đạo MU vẫn chưa liên hệ với bất cứ HLV nào. ẢNH: AMA

Họ đang chịu áp lực phải tìm người phù hợp sau vụ bổ nhiệm Ruben Amorim tốn kém và đang dành thời gian để đánh giá các lựa chọn của mình. Manchester United đã được liên hệ với HLV Andoni Iraola của Bournemouth, Oliver Glasner của Crystal Palace và Roberto De Zerbi, cựu HLV của Marseille, cũng như cựu HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate.

Tuy nhiên, Sky Sports (Anh) cho biết, mặc dù hoàn toàn có quyền làm vậy, ban lãnh đạo Manchester United vẫn chưa hề đàm phán với bất kỳ ứng viên nào cho vị trí này. Họ được cho là khá bình tĩnh và sẽ chờ đến cuối mùa giải trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhiệm vụ chính của Carrick là giúp MU giành vé tham dự Champions League và ông đã làm rất tốt điều đó, truyền cảm hứng cho các cầu thủ để đưa đội bóng từ vị trí thứ sáu lên thứ ba tại Premier League. Ông đã giành được 23 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa tại giải đấu và còn bảy trận đấu nữa để lên kế hoạch. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào mùa hè.

Sky Sports nhận định rằng việc Thomas Tuchel ký hợp đồng mới với đội tuyển Anh và Carlo Ancelotti có kế hoạch làm điều tương tự với đội tuyển Brazil là có lợi cho Carrick. HLV 44 tuổi này vẫn tập trung vào nhiệm vụ và luôn giữ thái độ trung thực mỗi khi được hỏi về vai trò chính thức của mình.

"Hiện tại tôi đang ở vị trí này, làm hết sức mình và rõ ràng là tôi rất thích điều đó" Carrick nói trước trận hòa 2-2 của MU với Bournemouth, "Nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Mọi thứ khá bình tĩnh. Chúng ta chắc chắn có thể tận hưởng chiến thắng (trước Aston Villa) và hướng tới trận đấu tiếp theo. Nhưng ngoài ra, đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ đến".

Carrick đang làm rất tốt công việc tại Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Huyền thoại của MU Wayne Rooney là một trong những chuyên gia đã kêu gọi trao cho Carrick vị trí HLV trưởng chính thức. "Chắc chắn 100% Carrick nên được nhận công việc này", Rooney chia sẻ, "Tôi biết điều này sẽ xảy ra với Michael Carrick. Tôi hiểu anh ấy rất rõ. Tôi biết tính cách và con người của anh ấy.

Manchester United cần một người điềm tĩnh, nhưng phải là người hiểu rõ tình hình. Các cầu thủ cần được quan tâm, và Carrick đã làm được điều đó. Chúng ta đã thấy các cầu thủ chơi chất lượng hơn, gắn kết hơn với tư cách một đội, và họ trông giống như một đội rất mạnh. Vậy thì tại sao lại phải thay đổi?".