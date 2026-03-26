MU và Arsenal giành giật ngôi sao 80 triệu bảng 26/03/2026 10:21

(PLO)- Tương lai của Sandro Tonali tại Newcastle United đang trở thành chủ đề nóng khi các CLB hàng đầu châu Âu ráo riết săn đón anh, với hai đối thủ đáng gờm là MU và Arsenal.

Mới đây, Newcastle đã công bố mức giá 80 triệu bảng cho tiền vệ người Ý, qua đó mở ra cơ hội ra đi cho Tonali vào cuối mùa giải này. Đáng chú ý Arsenal và Manchester United không đứng ngoài cuộc.

Tonali đã trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của Newcastle, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của HLV Eddie Howe. Cùng với Bruno Guimaraes và Joelinton, bộ ba này đã giúp đội bóng có được những thành công đáng kể, trong đó phải kể đến chức vô địch Carabao Cup và chiếc vé tham dự Champions League.

Những màn trình diễn ấn tượng của Tonali tại Premier League đã thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn. Trước đây, anh từng được liên hệ với Arsenal nhưng thương vụ không thành công. Hiện tại, không chỉ Arsenal, MU cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến Tonali, đặc biệt khi họ đang tìm kiếm một ngôi sao thay thế cho Casemiro.

Tonali là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn. Ảnh: EPA.

Có thông tin cho rằng Tonali sẵn sàng gia nhập một trong hai đội bóng này, nhưng cũng có tin đồn cho rằng anh muốn trở lại Serie A. Mức giá 80 triệu bảng mà Newcastle đưa ra có thể khiến giấc mơ trở lại Ý của anh trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Arsenal và Manchester United hiện là những đội bóng được cho là có cơ hội cao nhất để chiêu mộ Tonali. Câu hỏi lớn là liệu họ có sẵn sàng chi mạnh tay để có được cầu thủ tài năng này hay không.