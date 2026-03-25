Chuyện như đùa: Chấn thương gối trái nhưng chữa trị gối phải 25/03/2026 12:48

(PLO)- Kylian Mbappe bị chấn thương gối trái hơn 3 tháng qua nhưng đội ngũ y tế của Real Madrid lại chữa trị cho anh ở gối phải.

Tổ y tế của CLB Real Madrid lại mắc phải 1 sai lầm ngớ ngẩn đến buồn cười. Cứ tưởng nó xảy ra ở trung tâm y tế vùng sâu, vùng xa vậy, chuyện như đùa nhưng có thật ở Real Madrid.

Hồi ngày 7-12-2025, khi Real Madrid chạm trán Celta Vigo tại La Liga, sau một pha va chạm, tiền đạo Mbappe bị dính chấn thương nặng gối trái. Tuy nhiên khi tổ bác sĩ vào sân cho đến lúc khám và chiếu MRI lại xử lý gối phải.

Bác sĩ dinh dưỡng Gonzalez của Real Madrid bảo rằng, bà được yêu cầu cung cấp dinh dưỡng cho cầu thủ và làm theo lệnh.

Sau khi khám và chiếu soi MRI vào gối phải thì tổ bác sĩ khẳng định Mbappe chẳng có vấn đề gì, chẳng ảnh hưởng đến xương, gối hay dây chằng gì cả. Các phim chụp cũng khẳng định Mbappe không có vấn đề gì, vì đó là gối phải nên tất nhiên phim chụp cho thấy không vấn đề.

Cho đến lần gần đây nhất, khi Mbappe cảm thấy đau ở gối trái và kiểm tra lại thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Tổ y tế của CLB Real Madrid từng được đánh giá đều là những người giỏi chuyên môn nhất, nhưng lại mắc phải một lỗi lầm trông thật buồn cười và ngớ ngẩn.