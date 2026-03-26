FIFA ban hành luật mới tại World Cup 2026 gây tác động lớn 26/03/2026 07:29

World Cup 2026 vào mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi đáng kể, không chỉ về số lượng đội tham gia mà còn về các quy định kỹ thuật của các trận đấu. Một vấn đề hiện đang được xem xét kỹ lưỡng là quy mô đội hình và số lượng cầu thủ dự bị.

Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ có sự tham gia của 48 đội, tăng từ 32 đội ở giải đấu trước. Sự thay đổi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh kỹ thuật, bao gồm cả việc quản lý cầu thủ trong suốt giải đấu.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) được cho là đang xem xét một số điều chỉnh luật, bao gồm số lượng cầu thủ trong một đội hình và tính linh hoạt của việc thay người trong các trận đấu. Bước đi này gắn liền với kinh nghiệm từ World Cup 2022 tại Qatar, nơi các quy định đặc biệt đã được áp dụng do lịch trình dày đặc và thể lực của các cầu thủ.

Số lượng cầu thủ tiềm năng vẫn giữ nguyên ở mức 26

Một trong những điểm chính được thảo luận là quy mô đội hình. Tại World Cup 2022, FIFA cho phép mỗi đội bóng có 26 cầu thủ trong đội hình, tăng từ giới hạn 23 cầu thủ trước đó. Đối với mùa giải 2026, con số đó có khả năng sẽ được duy trì. Với nhiều trận đấu hơn và lịch thi đấu dày đặc hơn, nhu cầu về chiều sâu đội hình càng trở nên quan trọng hơn.

Nếu giữ nguyên đội hình 26 người, HLV sẽ có nhiều sự linh hoạt hơn trong việc sắp xếp xoay vòng đội hình, đặc biệt là để dự phòng các chấn thương và sự mệt mỏi của cầu thủ. Tuy nhiên, cho đến nay FIFA vẫn chưa công bố quyết định cuối cùng về vấn đề này.

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự. ẢNH: EPA

2. 5 lần thay người vẫn là tiêu chuẩn

Bên cạnh số lượng cầu thủ, luật thay người cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. FIFA có khả năng sẽ giữ nguyên luật 5 lần thay người mỗi trận. Quy định này ban đầu được đưa ra trong thời kỳ đại dịch COVID-19 nhằm giúp cho các cầu thủ không bị quá tải, nhưng hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều giải đấu.

Với lịch trình ngày càng dày đặc của World Cup 2026, quy định này vẫn được coi là cần thiết để duy trì thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ trong suốt giải đấu.

3. Tác động lớn đến chiến lược huấn luyện

Những thay đổi hoặc điều chỉnh luật lệ này chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược của đội. Các HLV cần phải cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn cầu thủ, không chỉ dựa trên chất lượng mà còn dựa trên khả năng chơi ở nhiều vị trí và thể lực.

Một đội hình lớn hơn cho phép HLV có thêm nhiều lựa chọn, bao gồm cả những cầu thủ trẻ hoặc những chuyên gia có thể tạo ra sự khác biệt trong những tình huống nhất định. Ngoài ra, 5 quyền thay người mở ra cơ hội cho những thay đổi chiến thuật năng động hơn trong suốt trận đấu.

4. Giải đấu kéo dài hơn, thử thách khó khăn hơn

Với việc số lượng đội tham gia tăng lên 48 đội, tổng số trận đấu tại World Cup 2026 cũng sẽ tăng lên đáng kể. Điều này khiến giải đấu kéo dài hơn và đòi hỏi sự chuẩn bị thể chất và tinh thần tốt hơn từ các cầu thủ.

Do đó, quyết định của FIFA về quy mô đội hình và luật thay người sẽ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu. Nếu những quy định này thực sự được áp dụng, World Cup 2026 sẽ không chỉ là giải đấu lớn nhất trong lịch sử mà còn là một trong những giải đấu thách thức nhất về mặt kỹ thuật và chiến lược.