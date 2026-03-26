Tuyển Việt Nam đá tấn công Bangladesh 26/03/2026 06:39

(PLO)- Ở trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3-2026, HLV Kim Sang-sik đã thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào đêm 26-3.

Ông thầy người Hàn Quốc sẽ thử nghiệm nhân sự tuyển Việt Nam sau 3 ngày rèn luyện để tạo bước chạy đà quan trọng hướng đến vòng loại cuối Asian Cup 2027, nơi thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ đối đầu Malaysia ngày 31-3.

Đội tuyển Việt Nam tự tin với lối chơi tấn công

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết toàn đội đang tập trung cao độ, đặc biệt trong việc phân tích đối thủ. Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ các đoạn băng hình nhằm nắm bắt cách vận hành lối chơi của Bangladesh, từ đó xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Theo ông Kim Sang-sik, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu giành chiến thắng.

Một trong những điểm đáng chú ý của tuyển Việt Nam lần này là sự đa dạng trong cách tiếp cận tấn công. HLV Kim Sang-sik tỏ ra hài lòng khi có thêm lựa chọn chất lượng, nổi bật là sự góp mặt của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ đã thể hiện sự ổn định trong nhiều mùa giải tại V-League. Việc ngoại binh nhập tịch Brazil được triệu tập lên tuyển là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ.

HLV Kim Sang-sik nói rõ mục tiêu thắng Bangladesh. Ảnh: CCT.

Sự kết hợp giữa Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son mở ra nhiều phương án linh hoạt cho hàng công. Đội tuyển có thể điều chỉnh hệ thống, sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy tình huống, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và cải thiện hiệu quả dứt điểm. Dù vậy, tình trạng thể lực của Xuân Son đang được theo dõi do gặp vấn đề nhẹ ở cơ đùi, và quyết định sử dụng anh sẽ được cân nhắc cẩn trọng.

Ở tuyến dưới, sự trở lại của Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu mang đến tín hiệu tích cực. Cả hai đã tìm lại phong độ tại V-League sau thời gian dài vắng mặt, đủ sức tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ trong đội hình. HLV Kim Sang-sik kỳ vọng điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng phòng ngự, vốn là nền tảng cho lối chơi ổn định.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cũng khẳng định toàn đội đang duy trì sự tập trung và tuân thủ chặt chẽ giáo án tập luyện. Anh đánh giá cao sự trở lại của các đồng đội quen thuộc, đồng thời dành lời khen cho tân binh Đỗ Hoàng Hên. Với tinh thần nghiêm túc, chủ nhà Việt Nam bước vào trận đấu với sự tôn trọng đối thủ, tránh mọi biểu hiện chủ quan.

Đội chủ sân Hàng Đẫy sẵn sàng cho màn đón tiếp đối thủ đến từ Nam Á. Ảnh: VFF.

Bangladesh sẵn sàng tạo bất ngờ

Ở phía đội khách, tuyển Bangladesh cũng không giấu tham vọng tạo nên bất ngờ khi hành quân đến Hà Nội. HLV Javier Cabrera đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam, đặc biệt là những thay đổi tích cực dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Ông Cabrera cho biết đã theo dõi kỹ hành trình của Việt Nam, bao gồm màn trình diễn tại các giải đấu gần đây. Theo nhận định của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, chủ nhà đang sở hữu lực lượng chất lượng với nhiều nhân tố nổi bật, trong đó có Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, những cầu thủ có thể tạo khác biệt trong trận đấu.

Dù vậy, Bangladesh không đến Việt Nam với tâm thế học hỏi hay đi du lịch. HLV Cabrera khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình, xem đây là cơ hội quý giá để kiểm tra năng lực trước khi bước vào trận đấu chính thức với Singapore.

Hamza Choudhury là át chủ bài của HLV Cabrera. Ảnh: BLDD.

Đội khách mang sang Việt Nam lực lượng khá đa dạng, với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Anh, Mỹ, Canada, Phần Lan hay Đan Mạch. Những cái tên này được kỳ vọng giúp Bangladesh cải thiện khả năng tranh chấp và tổ chức lối chơi ở cường độ cao.

Tâm điểm chú ý thuộc về tiền vệ Hamza Choudhury từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Dù mới hội quân và vừa trở lại sau chấn thương kéo dài khoảng 5 tuần, cầu thủ 28 tuổi cho biết anh đã sẵn sàng về mặt thể trạng. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn cần thêm thời gian để đánh giá khả năng hòa nhập trước khi quyết định có đưa Hamza Choudhury vào đội hình xuất phát hay không.

Thủ quân Jamal Bhuyan cùng đồng đội không đến Việt Nam với tâm thế du lịch. Ảnh: BLDD.

Tiền vệ Jamal Bhuyan cũng bày tỏ sự tự tin khi đối đầu Việt Nam. Anh cho rằng đây là cơ hội tốt để Bangladesh thử sức trước một trong những đội mạnh của Đông Nam Á, qua đó tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu quan trọng phía trước.

Trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra vào ngày 26-3 tại sân Hàng Đẫy. Với sự chuẩn bị nghiêm túc từ cả hai phía, màn so tài này mang tính cạnh tranh cao, nơi cả hai đội đều muốn khẳng định giá trị để tích lũy điểm trên bảng xếp hạng FIFA và tạo đà tâm lý tích cực cho chặng đường tiếp theo.