HLV Kim Sang-sik tìm cách 'khóa giò' ngôi sao Bangladesh đá giải Anh 26/03/2026 11:02

(PLO)- Trước trận giao hữu quốc tế trên sân Hàng Đẫy vào đêm 26-3, HLV Javier Cabrera của Bangladesh đã chia sẻ rằng đội bóng của ông sẽ nỗ lực tìm lại sự tự tin khi đối đầu với một đối thủ mạnh như Việt Nam.

Trận đấu với tuyển Việt Nam là cơ hội tốt để Bangladesh kiểm tra thực lực trước khi bước vào trận đấu quyết định với Singapore vài ngày sau đó.

Việt Nam đang xếp hạng 103 thế giới, cao hơn Bangladesh tới 78 bậc. Đây là một thử thách không hề dễ dàng cho đội bóng Nam Á, nhất là khi Bangladesh chủ yếu đối đầu với các đối thủ ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có thứ hạng thấp hơn trong thời gian qua. Trận đấu với Việt Nam chính là lần đầu tiên đội bóng này đối mặt với một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á trong năm nay.

Mục tiêu chính của HLV Cabrera là chuẩn bị cho cuộc so tài với Singapore sắp tới. Ông cho biết: “Trận đấu với Việt Nam rất quan trọng đối với chúng tôi. Họ là một trong những đội mạnh nhất khu vực và sẽ giúp chúng tôi có thêm sự tự tin. Đây là cơ hội để đội bóng có thể thử sức mình trước một đối thủ tầm cỡ, nhằm đạt được mục tiêu ở các giải đấu chính thức sau này”.

HLV Kim Sang-sik tự tin sẽ thắng Bangladesh. Ảnh: CCT.

Việt Nam không chỉ là đương kim vô địch Đông Nam Á, mà còn ba lần đăng quang tại khu vực. Mới đây, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng có những chiến thắng ấn tượng, tạo ra một phong độ ổn định.

Trong khi đó, Bangladesh gần đây có những trận đấu khả quan với các đội bóng như Lào và Campuchia, nhưng cũng phải nhận những kết quả không như ý khi đối đầu với các đội Đông Nam Á mạnh hơn. Trận đấu này với Việt Nam là lần thứ ba hai đội gặp nhau. Trước đó, vào năm 2001, Bangladesh từng hòa Việt Nam 0-0 trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2002, nhưng đã thất bại 0-4 trong trận lượt về.

Dù đối mặt với đội bóng mạnh, đội trưởng đội tuyển Bangladesh, Jamal Bhuyan, lại tỏ ra lạc quan. Anh cho biết: “Trận đấu với Việt Nam sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang tiến bộ. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của mình”.

Hamza (8) tập luyện cùng đồng đội ở Hà Nội. Ảnh: BLDD.

Phía bên kia, HLV Kim Sang Sik của Việt Nam cũng thừa nhận sự tiến bộ rõ rệt của Bangladesh. Ông cho rằng đội bóng này đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là với sự bổ sung các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

“Bangladesh đã có những thay đổi lớn về đội hình và ban huấn luyện. Tôi tin đội hình hiện tại của họ mạnh hơn rất nhiều so với trước đây”, ông Kim nói. Ông thầy người Hàn Quốc cũng cho biết đội của mình đang nghiên cứu kỹ lưỡng về cầu thủ Hamza Choudhury đang chơi cho Leicester của Anh để tìm cách đối phó với điểm mạnh của anh.

Hamza, cầu thủ vừa gia nhập đội tuyển Bangladesh, được kỳ vọng là nhân tố quan trọng trong trận đấu này. Tuy nhiên, HLV Cabrera vẫn khá thận trọng về việc liệu anh có thể ra sân ngay lập tức hay không. “Hamza chỉ mới đến vào chiều 24-3. Cậu ấy đang khỏe mạnh, nhưng cần thời gian để thích nghi với thời tiết và múi giờ. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và quyết định xem liệu Hamza có tham gia trận đấu hay không”, HLV Cabrera chia sẻ.