Giải tứ hùng quốc tế-CFA Cup 2026: U-23 Việt Nam đánh mất chiến thắng trước Triều Tiên 25/03/2026 16:12

Hôm nay 25-3, trong trận ra quân giải giao hữu quốc tế CFA Cup tại Trung Quốc, U-23 Việt Nam đã bị U-23 Triều Tiên cầm hòa 1-1. Ngay phút thứ 8 của trận đấu, Nguyễn Minh Tâm có bàn thắng cho U-23 Việt Nam. Tuy nhiên giữa hiệp 2, U-23 Triều Tiên ghi bàn gỡ hòa.

Đương kim hạng ba châu Á - U-23 Việt Nam đến Tây An của Trung Quốc thiếu vắng nhiều trụ cột như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Lý Đức, Xuân Bắc, Trung Kiên, Văn Khang... Tuy nhiên đội đã thể hiện một thế trận tốt.

Đội hình xuất phát của U-23 Việt Nam trận hòa 1-1 với U-23 Triều Tiên.

Ngay phút thứ 8, một trung vệ của U-23 Triều Tiên chủ quan dùng đầu đưa bóng về cầu môn nhà, tiền đạo của Nguyễn Minh Tâm trừng phạt đối thủ bằng việc lao đến trước khi thủ môn của Triều Tiên tiếp cận bóng để sút bóng vào góc hẹp mang về bàn thắng sớm cho U-23 Việt Nam.

Có bàn thắng sớm, U-23 Việt Nam đã thể hiện một thế trận rất ổn cùng nhiều cơ hội có thể ghi thêm bàn thắng. Rõ nhất là phút 27, Công Phương suýt có bàn thắng gia tăng cách biệt cho đội bóng hạng 3 châu Á.

U-23 Việt Nam và U-23 Triều Tiên chia điểm nhau qua trận hòa 1-1.

Hiệp một nhiều thời điểm, U-23 Việt Nam có thời lượng kiểm soát bóng áp đảo với 75% thời lượng.

Vào hiệp 2, U-23 Triều Tiên có những thay đổi về chiến thuật, họ thể hiện mạnh mẽ hơn, chơi bóng nhanh hơn và di chuyển liên tục cùng lối chơi ít chạm. Với cách thể hiện này, Triều Tiên tỏ ra ưu thế nhờ sức mạnh tốt hơn và chiếm lại ưu thế.

Phút 69 thì Triều Tiên có bàn thắng san bằng 1-1, đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Lượt trận thứ nhì giải tứ hùng này, U-23 Việt Nam gặp U-23 Thái Lan lúc 14 giờ ngày 28-3.

Trận thứ nhì của lượt trận thứ nhất, chủ nhà U-23 Trung Quốc tiếp U-23 Thái Lan diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 25-3.