Giải tứ hùng U-23 Quố tế-CFA Cup 2026 U-23 Việt Nam và Triều Tiên tái đấu 25/03/2026 06:01

Lúc 14 giờ ngày 25-3-2026, U-23 Việt Nam và U-23 Triều Tiên lại tái đấu ở Tây An, Trung Quốc trong một giải đấu giao hữu. Giải tứ hùng U-23 này còn có chủ nhà Trung Quốc và U-23 Thái Lan. Đây được coi như giải đấu chạy đà cho Asiad 2026 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Lần chạm trán gần nhất ở VCK U-23 châu Á tại Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo bị “soi” rất kỹ từ các đối thủ cùng bảng như UAE, Jordan và Triều Tiên khi dự giải với tư cách á quân U-23 châu Á - “Thường Châu 2018”. Lần đó đối thủ duy nhất trong bảng mà đội trẻ Việt Nam thua chính là U-23 Triều Tiên. U-23 Việt Nam đã thua 1-2, trước đó hòa hai đội UAE và Jordan cùng tỉ số 0-0.

Lần chạm trán của U-23 Việt Nam và Triều Tiên tại VCK U-23 châu Á 2020 ở Thái Lan. Ảnh: CTP

Có điều kết thúc vòng bảng thì cả Triều Tiên và Việt Nam đều bị loại, còn UAE và Jordan đi tiếp. Giải lần đó cũng là vòng loại Olympic Tokyo và Hàn Quốc vô địch. Với U-23 Triều Tiên, đây là đội trẻ mạnh chẳng thua kém U-23 Hàn Quốc và cũng tương đương U-23 Nhật. Asiad Incheon 2014, Triều Tiên vào chung kết và chỉ thua chủ nhà Hàn Quốc 0-1.

U-23 Triều Tiên luôn mạnh, khỏe, tinh thần thi đấu cao ngất. Phẩm chất đó từ đối thủ sẽ là điều mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối mặt và lắm thách thức.

Cuộc chạm trán lúc 14 giờ ngày 25-3-2026, U-23 Việt Nam là đệ tam anh hào châu Á. Ảnh: AFC

Với U-23 Việt Nam, thông điệp mang đến giải này cũng không hề “nhẹ ký” chút nào, đó là đương kim hạng ba châu Á, vô địch SEA Games 33. Xét trên tổng thể thành tích gần đây, thì U-23 Việt Nam chỉ thua U-23 Trung Quốc - đương kim á quân U-23 châu Á mà thôi.

U-23 Việt Nam đã đánh bại U-23 Hàn Quốc tại Saudi Arabia để có thứ hạng 3, vậy bây giờ gặp Triều Tiên sẽ ra sao?

U-23 Việt Nam sẽ gặp thách thức cực độ, đó là điều chắc chắn. Cầu thủ Triều Tiên nổi tiếng khỏe, tinh thần thi đấu cao, tính màu cờ sắc áo nổi trội và lối chơi bóng hiện đại, nhanh, không ngại va chạm. Dẫu thua hay thắng thì đây là trận đấu rất bổ ích cho đội trẻ Việt Nam trong chuỗi trận chuẩn bị Asiad 2026.

Lịch thi đấu giải tứ hùng U-23 quốc tế - CFA Cup 2026

Chi tiết đáng chú ý, theo thông báo của AFC, 16 đội dự VCK U-23 châu Á 2025 tại Saudi Arabia cũng là 16 đội tranh tài tại Asiad 2026. Tức 3 trong số 4 đội tham dự giải tứ hùng - CFA Cup này góp mặt môn bóng đá tại Asiad 2026 là Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, còn Triều Tiên do ở vòng loại U-23 châu Á họ không tham dự nên không góp mặt.