Huyền thoại Iniesta - “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” 03/06/2026 13:43

(PLO)- Gulf Utd là CLB nào mà huyền thoại Iniesta của Tây Ban Nha chọn đến đó làm việc?

“Cây đa, cây đề” của bóng đá Tây Ban Nha, huyền thoại Iniesta chọn CLB đã nghe vô danh, lại chơi giải hạng dưới của bóng đá UAE. Cách "khởi nghiệp nghề cầm quân" của Iniesta đã cho thấy “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”.

Iniesta là trụ cột, sao sáng nhất của lối chơi Tiki Taka đầy quyến rũ của bóng đá Tây Ban Nha, đã đưa bóng đá xứ bò tót lên đỉnh thế giới với ngôi vô địch Euro 2012 và World Cup 2010...

Huyền thoại Iniesta, Chủ tịch Ahmad El Saraf (giữa) và giám đốc bóng đá Hohamad Jarad của CLB Gulf Utd. Ảnh:G.N

Cùng với Iniesta còn có một tiền vệ khác là Xavier Hernandez tạo nên hai tiền vệ trung tâm dẫn dắt một lối chơi đầy hoa mỹ, quyến rũ và hiệu quả. Nếu như Xavi đã dẫn dắt những CLB lớn như Barcelona, Al Sadd của Qatar thì nay Iniesta mới có tấm bằng HLV của UEFA để khởi đầu việc hành nghề HLV.

Sau nhiều năm đá cho Barcelona, Iniesta về Vessel Kobe của Nhật Bản. Trước khi treo giày, anh rời Nhật Bản để sang UAE khoác áo Emirates Utd đá một mùa. Sau đó Iniesta quay về Tây Ban Nha học bằng A HLV và bây giờ sang lại UAE dẫn dắt CLB Gulf Utd đang chơi giải hạng nhất (dưới ngoại hạng UAE).

Gulf Utd là một CLB trẻ nhưng nền tảng rất mạnh để Iniesta dễ làm việc. Ảnh:G.N

CLB Gulf Utd mới thành lập năm 2019, đứng đầu là chủ tịch Ahmad El Saraf. Tuy nhiên với UAE, với những tài phiệt là giới hoàng gia khi đã làm bóng đá thì tiền không là vấn đề.

Hiện nay cơ ngơi các tuyến trẻ của Gulf Utd có 600 cầu thủ đến từ 83 quốc gia khác nhau được đào tạo bài bản từ các HLV đào tạo trẻ của châu Âu và Nam Mỹ. Đây là CLB nuôi tham vọng trở thành thế lực châu lục.

Tại CLB vô danh nhưng đầy tham vọng đang đá giải hạng nhất UAE, liệu Iniesta có tạo ra những “nghệ sĩ sân cỏ” như chính anh hồi còn thi đấu?

