U-23 Thái Lan và Trung Quốc “xử lý” cồng kềnh quá, chỉ U-23 Việt Nam là gọn 26/03/2026 10:07

(PLO)- Dẫn trước chủ nhà U-23 Trung Quốc 2-0, nhưng đội tuyển U-23 Thái Lan suýt để kịch bản như chung kết SEA Games 33...

Trận đấu thứ nhì của lượt trận thứ nhất giải tứ hùng U-23 Quốc tế - CFA Cup tối 25-3 tại Tây An (Trung Quốc) hai đội chủ nhà và U-23 Thái Lan “xử lý” quá cồng kềnh, suýt ăn thua đủ, đánh nhau cuối trận, buộc trọng tài rút ra hai thẻ đỏ.

Về chuyên môn, trận này xảy ra kịch bản gần giống như hồi chung kết SEA Games 33 khi U-23 Thái Lan dẫn trước U-23 Việt Nam 2-0, sau đó để đối thủ san bằng và đánh bại 3-2.

U-23 Thái Lan dẫn trước chủ nhà Trung Quốc 2-0 nhưng lại đánh mất chiến thắng. Ảnh: CTP.

Theo đó, phía chủ nhà U-23 Trung Quốc vội vàng tìm trận thắng nhưng bất thành, còn cầu thủ Thái Lan thì cay cú khi dẫn trước 2-0 rồi bị san bằng cùng một thế trận chịu đựng.

Tuy nhiên, ở trận chung kết SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala tại Bangkok, đội tuyển U-23 Việt Nam xử lý cú ngược dòng rất êm thấm buộc U-23 Thái Lan phải tâm phục khẩu phục. Còn bây giờ, cầu thủ U-23 Trung Quốc cộc cằn, không có cái đầu lạnh, trong khi đồng nghiệp Thái Lan chơi tiểu xảo khiến trận đấu về cuối trận cứ nóng lên và chực chờ bùng nổ.

Cầu thủ hai đội mất kiểm soát từ nửa sau của hiệp 2. Ảnh: AFC.

Cả hai nhà cầm quân Thawatchai Ongtrakul của Thái Lan và Antonio Puche của Trung Quốc đều khen trận đấu kịch tính và cống hiến, còn fan Trung Quốc thì cho rằng không phải như thế. Họ tiếc cho các cầu thủ chủ nhà xử lý quá cồng kềnh dẫn đến mất kiểm soát và không ngược dòng thành công.

Hai bàn thắng của U-23 Thái Lan do công Jehhanafee Mamah ghi phút 22 và Chawanat Sealao gia tăng cách biệt phút 35.

Vào hiệp 2, trận đấu nóng lên khi Thái Lan chơi câu giờ, tiểu xảo nằm sân, còn á quân châu Á quyết không để mất mặt trên sân nhà,... thế là va chạm liên tục xảy ra.

U-23 Trung Quốc có bàn rút ngắn ở phút 49 do công Xiang Yuwang. Phút 67, Li Xinxiang có bàn san bằng với pha dứt điểm cận thành từ màn dọn cỗ của Chen Zeshi.

Trận đấu liên tục bị ngắt quãng do cầu thủ hai bên nóng đầu và trọng tài rút ra hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội.

Lượt trận thứ nhì giải CFA Cup ngày 28-3: U-23 Thái Lan - U-23 Việt Nam (14 giờ), U-23 Trung Quốc - U-23 CHDCND Triều Tiên (18 giờ 35).