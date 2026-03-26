Nóng: HLV Kim Sang-sik tung đội hình mạnh nhất đá với Bangladesh 26/03/2026 13:28

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ Bangladesh kém hơn mình 78 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ tung đội hình mạnh nhất để chạy đà cho trận quyết chiến Malaysia sau đó.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có trận giao hữu quốc tế duy nhất trong dịp FIFA Days tháng 3 để rèn luyện cho trận đấu chính thức ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 với đội khách Malaysia. Cuộc đụng độ giữa tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26-3 tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Vì tính chất quan trọng của việc kiểm tra đội hình nên ông Kim Sang-sik sẽ tung đội hình mạnh nhất ra sân để thử nghiệm chiến thuật và đánh giá nhân sự. Với những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm này, đội tuyển Việt Nam chỉ có mục tiêu duy nhất là đánh bại Bangladesh.

Đỗ Hoàng Hên nhiều khả năng đá chính ở trận tiếp Bangladesh. Ảnh: VFF.

Bất chấp sự chênh lệch lớn về thứ hạng FIFA (Việt Nam xếp hạng 103 so với Bangladesh ở vị trí 181), cuộc đụng độ này vẫn thu hút sự quan tâm lớn của giới hâm mộ, đặc biệt là các nhân sự mới như ngoại binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cùng những sự trở lại ấn tượng.

Do phải hoàn chỉnh đội hình cho trận tiếp Malaysia năm ngày sau đó, ông Kim sẽ không quá mạo hiểm thử nghiệm mà tập trung vào thành phần chính thức có phong độ ổn định. Chẳng hạn ở tuyến giữa, các tiền vệ như Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long dễ chiếm suất đá chính. Hai chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên không mất nhiều thời gian hòa nhập vì từng khoác chung màu áo Nam Định nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng ở các tuyến. Ảnh: CCT.

Trong sơ đồ 3 trung vệ, ông thầy người Hàn Quốc có thể chọn đội trưởng Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Trọng mới trở lại. Hai cầu thủ chạy biên khó chọn khác Văn Hậu và Xuân Mạnh. Đáng chú ý trong cầu môn, người gác đền Đặng Văn Lâm đã lâu rồi mới tái xuất sẽ tràn trề cơ hội bắt chính.

Bên cạnh thành phần chính, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều quân bài dự phòng chất lượng ở tất cả các tuyến, đặc biệt là các gương mặt trẻ như thủ môn Trung Kiên, Khuất Văn Khang hay Nhật Minh, cùng nhiều cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Văn Vĩ, Tuấn Hải, Thành Long, thủ môn Nguyễn Filip,…