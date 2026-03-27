“Malaysia mất 7 ngoại binh nhập tịch vẫn thắng Việt Nam” 27/03/2026 11:30

(PLO)- Trong bối cảnh đội tuyển Malaysia chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng, cựu HLV trưởng Datuk Dollah Salleh vẫn đưa ra nhận định đầy tự tin rằng họ hoàn toàn có thể đánh bại Việt Nam ngay trên sân khách.

Quan điểm của Salleh được ông đưa ra trước thềm trận tái đấu vòng loại Asian Cup diễn ra vào ngày 31-3, khi đội khách Malaysia thiếu vắng tới bảy cầu thủ nhập tịch do án treo giò từ FIFA.

Salleh không phải người nói suông. Ông từng tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của bóng đá Malaysia khi dẫn dắt đội tuyển đánh bại Việt Nam 4-2 ngay tại Mỹ Đình ở bán kết AFF Cup 2014. Khi đó, đội hình Malaysia cũng không sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn thi đấu đầy bản lĩnh và hiệu quả.

Theo vị chiến lược gia kỳ cựu, đội hình hiện tại dưới thời HLV Peter Cklamovski thậm chí còn được chuẩn bị tốt hơn so với thế hệ ông từng dẫn dắt cách đây một thập kỷ. Ông cho rằng yếu tố quyết định không nằm ở danh sách cầu thủ, mà ở tinh thần thi đấu và sự tập trung của toàn đội.

Chuyên gia Salleh lạc quan về các tuyển thủ Malaysia có khả năng giành chiến thắng ở sân Thiên Trường. Ảnh: TNST.

Salleh đặc biệt nhấn mạnh với TNST về nguy cơ đến từ tâm lý buông xuôi. Ông cảnh báo rằng nếu các cầu thủ bước vào trận đấu với suy nghĩ đã hết cơ hội vì thiếu lực lượng, điều đó sẽ khiến đội bóng tự đánh mất chính mình. Ngược lại, nếu họ giữ được quyết tâm chiến thắng và tin vào khả năng của bản thân, Malaysia vẫn có thể tạo nên bất ngờ.

Về áp lực sân khách, cựu HLV này tỏ ra khá thoải mái. Ông chia sẻ trải nghiệm tại Việt Nam trước đây cho thấy khán giả không hề quá khích như nhiều người tưởng. Thậm chí, ông từng chứng kiến những tràng pháo tay dành cho đội khách khi ghi bàn. Với ông, điều quan trọng nhất vẫn là giữ cái đầu lạnh và không bị phân tâm bởi yếu tố bên ngoài.

Có đến 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia không thể chơi trận tái đấu tuyển Việt Nam ngày 31-3 ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TAFC.

Án phạt 12 tháng của FIFA đối với bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces rõ ràng là cú sốc lớn. Tuy nhiên, ông Salleh tin rằng một chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp Malaysia phần nào lấy lại danh dự và xoa dịu những tranh cãi đang bủa vây đội tuyển.

Ông Salleh khẳng định bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, và trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đôi khi lại là lúc bản lĩnh được thể hiện rõ nhất. Với niềm tin đó, Malaysia bước vào trận đấu với hy vọng viết tiếp một câu chuyện kỳ tích ngay trên sân Thiên Trường.