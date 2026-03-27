Vì sao Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á được Úc mời dự giải? 27/03/2026 17:55

Đội bóng nữ trẻ Việt Nam vừa được Ban tổ chức của Úc mời dự giải truyền thống Commbank Emerging Championship, đây là một vinh dự cho bóng đá Việt Nam. Giải đấu này dành cho nữ gồm ba đội U-15 Úc, U-15 Việt Nam và U-15 Nhật Bản.

Bóng đá nữ Úc ở đẳng cấp hàng đầu châu Á và thế giới. Tuy nhiên để có được điều này thì Úc cũng thường xuyên đào tạo, vun đắp và luôn tạo ra những thế hệ nối gót giỏi mới duy trì được.

Giải Commbank Emerging Championship 2026, phía Úc mời đội U-15 Việt Nam, là đại diện duy nhất Đông Nam Á và khách mời quốc tế thứ hai là Học viện bóng đá nữ Nhật Bản thuộc LĐBĐ Nhật (JFA). Học viện bóng đá nữ Nhật Bản thuộc JFA có trụ sở đào tạo tại Kumamoto và đây chính là nơi cử đội U-15 Nhật Bản đến Úc tham dự.

Giải đấu dành cho những tài năng U-15 nữ của Úc này diễn ra từ ngày 9 đến 15-4 tại Bundoora, Melbourne. Phía Úc giải thích sở dĩ ở Đông Nam Á, họ chỉ mời mỗi U-15 nữ Việt Nam là vì đây là quốc gia có bóng đá nữ phát triển và nền tảng tốt nhất Đông Nam Á. Đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam là đội giàu thành tích nhất ở Đông Nam Á với những ngôi vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Tuyển nữ Việt Nam cũng là đội từng góp mặt tại World Cup 2023, tứ kết Asian Cup 2026 và rất nhiều thành tích khác.

Chính vì bóng đá nữ Việt Nam có chính sách đào tạo trẻ bền vững và hiệu quả nên Úc mời U-15 Việt Nam tham dự Commbank Emerging Championship 2026. Còn một lý do nữa là Úc muốn xem xét và tập trung tìm hiểu tuyến U-15 của Việt Nam được đào tạo và thể hiện ra sao mà bóng đá nữ Việt Nam trở thành thế lực hàng đầu của Đông Nam Á nhiều năm qua.