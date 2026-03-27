Lượt trận thứ 2 giải tứ hùng U-23,CFA Cup: U-23 Việt Nam chấp đội hình B, Thái Lan có đòi nợ được không? 27/03/2026 13:23

So với danh sách đoạt thứ hạng 3 châu Á thì U-23 Việt Nam dự giải CFA Cup tại Tây An, Trung Quốc lần này chỉ có 4 cầu thủ. Vậy liệu U-23 Thái Lan có đòi được món nợ thua đau ở chung kết SEA Games 33?

Thành phần U-23 Việt Nam đang dự giải tứ hùng ở Trung Quốc chỉ có 4 cầu thủ trong lực lượng đoạt hạng 3 châu Á tại Saudi Arabia vừa qua. Đó là thủ môn Cao Văn Bình, người hùng trong loạt luân lưu ở trận tranh hạng 3 với Hàn Quốc, cùng với Phạm Đình Hải, Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận.

Tuyển U-23 Thái Lan cũng vắng 1 số gương mặt giỏi. Tuy nhiên, thành phần của U-23 Thái Lan vẫn là nhiều cầu thủ từng dự SEA Games 33 và VCK U-23 châu Á vừa qua, nơi họ bị loại ngay sau vòng bảng.

U-23 Việt Nam từng có cú ngược dòng ngoạn mục ở chung kết SEA Games 33 trước chủ nhà Thái Lan. Ảnh: CTP.

Trận tái đấu U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan diễn ra lúc 14 giờ ngày 28-3 này coi như cơ hội cho thầy trò HLV Thawatchai Ongtrakul đòi món nợ khó nuốt trôi hồi chung kết SEA Games 33 ngay tại thánh địa Rajamangala khi dẫn trước 2-0 rồi thua ngược đội khách 2-3.

Cần biết U-23 Việt Nam tham dự giải mời tại Trung Quốc lần này mang tính chất thử nghiệm rà soát nhiều gương mặt mới trong đó có cả những cầu thủ con lai để tìm ra đội hình mạnh nhất cho Asiad 2026 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

U-23 Thái Lan đã có một trận hòa 2-2 với U-23 Trung Quốc. Ảnh: CTP.

Đây là trận đấu đáng xem bởi hai kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Người hâm mộ Thái Lan cũng như lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT) theo dõi giải này rất đông, truyền hình của Thái Lan cũng trực tiếp các trận đấu có U-23 Thái Lan thi đấu trên kênh phổ biến cho cả nước xem.

Lãnh đạo của FAT, trong đó có Phó Chủ tịch chuyên môn Chanvit Polchivin theo dõi rất sát tình hình đội trẻ Thái Lan để chuẩn bị cho Asiad 2026. Thực tế U-23 Thái Lan có nhiều cá nhân đá hay, nhưng họ vẫn không bằng những lứa đi trước, tâm lý thi đấu kém, như ở lượt trận đầu đã xảy ra xô xát với U-23 Trung Quốc.

Trong khi đó, U-23 Việt Nam cũng có trận hòa Triều Tiên 1-1, cho thấy mọi thứ tạm ổn. Điều lo lắng là sức bền của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh chưa ấn tượng



Dự đoán: Hai đội Việt Nam và Thái Lan hòa nhau 2-2.