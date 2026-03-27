HLV Kim Sang-sik cảnh báo Nguyễn Xuân Son 27/03/2026 12:12

(PLO)- Sau chiến thắng thuyết phục Bangladesh 3-0, đội tuyển Việt Nam hé lộ nhiều toan tính quan trọng của HLV Kim Sang-sik trước trận tái đấu Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bên cạnh những thử nghiệm nhân sự, chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik còn gây chú ý đặc biệt khi mang sắc thái cảnh báo rõ rệt với chân sút số một Nguyễn Xuân Son.

Một trong những điểm sáng của trận đấu là tân binh Đỗ Hoàng Hên. HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã chủ động trao đổi trước với cầu thủ này về việc sẽ được sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công. Theo ông, Hoàng Hên thể hiện sự sẵn sàng và thích nghi rất nhanh với yêu cầu chiến thuật.

Việc liên tục thay đổi vai trò của Hoàng Hên giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để đánh giá chính xác nhất vị trí phù hợp cho cầu thủ này trong hệ thống vận hành chung. Đây được xem là bước thử nghiệm cần thiết trước khi bước vào trận gặp Malaysia, nơi mọi quyết định nhân sự đều mang tính sống còn.

Tân binh Hoàng Hên có màn ra mắt ấn tượng dù chưa ghi bàn. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn vào trường hợp của Nguyễn Xuân Son. Dù được đánh giá là nhân tố đáng chờ đợi, tiền đạo nhập tịch này đang đối mặt với những vấn đề lớn về thể trạng.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn cho biết đội ngũ y tế vẫn phải tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là liên quan đến cân nặng và khả năng vận động của cầu thủ. Sau quãng thời gian chấn thương cơ đùi, Xuân Son chưa đạt được trạng thái tốt nhất, di chuyển còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu về cường độ thi đấu.

Ông Kim hài lòng với chiến thắng của học trò. Ảnh: VFF.

Nói về chiến thắng trước Bangladesh, ông Kim khẳng định đây chủ yếu là trận đấu để rà soát lực lượng sau giai đoạn V-League căng thẳng. Các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc nên khó tránh khỏi sự mệt mỏi. Vì vậy, ban huấn luyện chủ động xoay tua đội hình, tạo điều kiện cho nhiều vị trí được thử nghiệm nhằm duy trì nền tảng thể lực tốt nhất.

Trận giao hữu thắng Bangladesh mang ý nghĩa như một bước khởi động cần thiết, giúp đội tuyển Việt Nam dần hoàn thiện bộ khung trước khi tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3.