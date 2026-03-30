Sao Malaysia đòi thắng tuyển Việt Nam sau 12 năm 30/03/2026 13:12

(PLO)- Dù đã chính thức bị gạch tên khỏi Asian Cup 2027, tiền vệ Nooa Laine vẫn thể hiện sự tự tin đáng chú ý trước chuyến làm khách của Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3.

Đội tuyển Malaysia đã không còn mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027, nhưng tuyên bố của của tiền vệ Nooa Laine thu hút sự chú ý khi anh tin rằng đội nhà đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt nặng đối với Malaysia sau khi quá trình kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không thành công. Hệ quả là đội bóng này bị xử thua 0-3 trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại trước đó. Những kết quả bất lợi này khiến hành trình đến Asian Cup 2027 của Malaysia khép lại sớm hơn dự kiến.

Dẫu vậy, trận đấu sắp tới vẫn mang ý nghĩa danh dự đối với thầy trò HLV Peter Cklamovski. Đội bóng này đặt mục tiêu cải thiện hình ảnh và chấm dứt chuỗi trận kém cỏi khi đối đầu tuyển Việt Nam.

Nooa Laine hy vọng thắng chủ nhà Việt Nam ngay trên sân Thiên Trường ở cuộc tái đấu ngày 31-3. Ảnh: TNST.

Theo thống kê, Malaysia đã không thể đánh bại “Những chiến binh Sao Vàng” kể từ năm 2016, còn lần gần nhất giành chiến thắng là tại AFF Cup 2014 với tỷ số 4-2.

Chia sẻ với truyền thông quê nhà, Nooa Laine thừa nhận đây là thử thách lớn khi phải thi đấu trên sân khách trước một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, anh vẫn tin tưởng vào chất lượng đội hình hiện tại và khả năng tạo bất ngờ. Với anh, mỗi lần khoác áo đội tuyển Malaysia đều là niềm tự hào, vì vậy toàn đội sẽ thi đấu hết mình dù kết quả không còn ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu.

Cuộc chạm trán này vì thế vẫn rất căng thẳng, khi Malaysia bước vào trận với tinh thần “không còn gì để mất”, còn đội tuyển Việt Nam chắc chắn không muốn bị phá dớp ngay trên sân nhà.