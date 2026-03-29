Tuyển Indonesia cẩn thận vì 'hoa hồng có gai' 29/03/2026 15:18

Tuyển Indonesia đá chung kết với Bulgaria trên sân Bung Karno lúc 20 giờ ngày 30-3. Không phải dễ cho chủ sân Bung Karno đối đầu với hoa hồng có gai Bulgaria, HLV John Herdman gặp thách thức lớn. Đây là giải FIFA Serie nhân ngày FIFA Days vào cuối tháng 3 này.

Indonesia và Bulgaria vào chung kết sau khi Bulgaria thắng Quần đảo Solomon 10-2, còn Indonesia đánh bại Saint Kitt & Nevis 4-0. Cần nói thêm tuyển Saint Kitt &Nevis là quốc đảo nhỏ ở Trung Mỹ.

Tay săn bàn Ole Romeni (10) của Indonesia thi đấu ấn tượng trước Saint Kitt &Nevis, nhưng với Bulgaria thì không dễ. Ảnh: Bola

Trước trận đấu này, truyền thông Indonesia tính già, tính non chuyện đánh bại đại diện đến từ châu Âu - Bulgaria đang có thứ hạng 85 thế giới thì Indonesia sẽ tăng vọt trên bảng xếp hạng FIFA.

Ở bán kết, Indonesia thắng đội bóng vô danh Saint Kitt &Nevis 4-0, báo chí nước này ca ngợi HLV John Herdman lên chín tầng mây, nào là đấu pháp hay, nhạy cảm và dùng người rất ấn tượng mang đầy tính bất ngờ (?). Tuy nhiên Saint Kitt &Nevis chỉ là một nền bóng đá nghiệp dư. Tối 30-3, Indonesia và bản thân HLV John Herdman mới gặp thuốc thử liều cao.

Indonesia không dễ chinh phục "hoa hồng có gai" Bulgaria tối 30-3 tại Bung Karno. Ảnh: Bola

Bulgaria vốn từng sản sinh ra những thế hệ cầu thủ ưu tú, trong đó thế hệ về thứ hạng 3 World Cup 1994, đứng đầu là Quả bóng vàng Stojchkov, tuy nhiên sau đó thì bóng đá “xứ hoa hồng” tuột dốc thê thảm. Đây là trận đấu đáng xem, Indonesia có được đội hình mạnh nhất khi những cầu thủ châu Âu về thi đấu, trong đó có Jay Idzes, có Ole Romeni, Justin Hubner...

Jay Idzes dẫu đang thi đấu tại Serie A ở Ý, tuy nhiên về khoác áo tuyển Indonesia chưa thấy anh này thể hiện tốt, ít ra là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Indonesia. Trong khi đó tay săn bàn Ole Romeny rất ổn, ghi nhiều bàn thắng quan trọng ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 cho Indonesia. Cùng với đó là tiền đạo Ragnar Oratmangoen cũng chơi rất hay.

Tuy nhiên đối đầu với Bulgaria lại là câu chuyện khác, Bulgaria là đội bóng trung bình yếu của châu Âu hiện nay, nhưng không dễ cho tuyển Indonesia đánh bại.