3 ngôi sao Arsenal rời tuyển Anh trong cuộc thanh lọc của Tuchel 29/03/2026 14:09

Noni Madueke dính chấn thương trong trận hòa 1-1 của đội tuyển Anh với Uruguay hôm thứ Sáu, cùng ngày Declan Rice và Bukayo Saka trở lại đội tuyển sau khi được nghỉ ngơi trong trận giao hữu.

Ba cầu thủ của Arsenal là Noni Madueke, Declan Rice và Bukayo Saka nằm trong số tám cầu thủ đã rời khỏi đội tuyển Anh. Cùng với ngôi sao của Manchester City là John Stones và Adam Wharton của Crystal Palace, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho biết họ sẽ trở lại CLB của mình vì lý do thể lực.

Cả Madueke và Wharton đều bị chấn thương trong trận hòa 1-1 với Uruguay hôm thứ Sáu, trước đó Stones cũng gặp vấn đề trong buổi tập. Trong khi đó, Rice và Saka sẽ trở lại Arsenal để "kiểm tra y tế". Thủ môn Aaron Ramsdale, trung vệ Fikayo Tomori và tiền đạo Dominic Calvert-Lewin đã được cho về nhà, khi HLV Thomas Tuchel chào đón một số cầu thủ thường xuyên ra sân sau trận giao hữu với Uruguay.

Madueke phải rời tuyển Anh vì chấn thương. ẢNH: AFP

Rice và Saka nằm trong số đó nhưng sẽ không góp mặt trong trận giao hữu giữa tuyển Anh với Nhật Bản tại Wembley vào thứ Ba tuần sau (giờ Anh). Chín cầu thủ còn lại - gồm Dean Henderson, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon và Harry Kane - đều đã sẵn sàng ra sân. Chấn thương của Madueke đã buộc anh phải rời sân trong hiệp một trận đấu với Uruguay.

"Tất nhiên là tôi lo lắng, bởi vì tôi nghĩ Madueke là người tạo ra sự khác biệt hôm nay", HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh thừa nhận sau trận đấu, "Cậu ấy khởi đầu tốt, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng thi đấu.

"Và tôi nghĩ rằng khi đối đầu với một đội bóng như Uruguay, những người dựa vào các pha đối đầu một chọi một, việc cô lập họ và liên tục thực hiện các pha đối đầu một chọi một trong suốt trận đấu sẽ tạo ra những khoảng trống. Madueke có thể là một cầu thủ chủ chốt của chúng tôi, và thực tế là cậu ấy đúng là như vậy. Tôi rất buồn và thất vọng, và hy vọng đó không phải là một chấn thương nghiêm trọng".

John Stones cũng bị đau và được HLV Tuchel cho trở lại Man City. ẢNH: AFP

Về sự cố của trung vệ John Stones, HLV đội tuyển Anh nhận xét: "Stones rõ ràng rất buồn và hiện tại Stones nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi vì điều đó giúp cậu ấy hơn là gây thêm áp lực. John Stones đã sẵn sàng thi đấu cho Man City trong những tuần gần đây. Cậu ấy đã sẵn sàng ra sân.

John Stones đã thi đấu ở Champions League và FA Cup, nhưng không được sử dụng nhiều ở giải Premier League. Tuy nhiên, Stones đã chơi đủ trận để tôi thấy cậu ấy quan trọng đối với đội. Stones lại rất mạnh mẽ trong các buổi tập, giống như mọi lần tôi gặp cậu ấy.

Tôi nghĩ John Stones là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng cậu ấy lại cảm thấy đau, hình như là ở bắp chân. Lúc đó chúng tôi rất cẩn thận và nói rằng không nên mạo hiểm. Chúng tôi đã cho Stones tập luyện trở lại, nhưng cậu ấy lại cảm thấy đau trong buổi tập cuối cùng. Vì vậy, hiện tại không có rủi ro gì. Nhưng tôi rất tin tưởng cậu ấy. Vì vậy, hãy hy vọng John Stones sớm bình phục vì điều quan trọng nhất là cậu ấy lấy lại được sự tự tin".