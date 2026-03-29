MU nhận tin vui lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 29/03/2026 13:43

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Ai cũng biết MU chắc chắn sẽ chiêu mộ ít nhất một tiền vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, trong đó Carlos Baleba của Brighton từng được xem là mục tiêu hàng đầu của "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Manchester United vừa chứng kiến ​​Brighton giảm mạnh giá bán cho mục tiêu tiền vệ Carlos Baleba. Quỷ đỏ đang rất muốn chiêu mộ một tiền vệ mới trong mùa hè này, khi Casemiro chuẩn bị rời đi sau khi hết hợp đồng.

Một số ngôi sao đang chơi bóng tại Premier League đã được xác định là những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của MU, trong đó Baleba của Brighton đã được nhiều người tại Old Trafford ngưỡng mộ từ lâu. Trước đó, đội bóng "Chim mòng biển" muốn thu về khoảng 100 triệu bảng cho cầu thủ người Cameroon - một mức giá quá cao đối với ban lãnh đạo MU.

Brighton đã giảm giá bán Baleba rất mạnh sau sự sa sút của anh ở mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng có vẻ như một thỏa thuận có thể sẽ được hoàn tất vào mùa hè. Theo tờ The Sun (Anh), Brighton đã giảm giá bán Baleba, người có phong độ sa sút đáng kể mùa này, xuống mức cao ngất ngưởng. Và Brighton đã lên kế hoạch cho trường hợp Baleba rời đi, bằng cách theo dõi ngôi sao người Ghana, Caleb Yirenkyi, người đang chơi cho CLB Nordsaelland của Đan Mạch. Baleba, 22 tuổi, vẫn còn hợp đồng với Brighton đến năm 2028.

Giám đốc điều hành của Brighton, Paul Barber, thừa nhận hồi tháng Giêng rằng Manchester United đã không nỗ lực thêm để chiêu mộ Baleba. Ông nói: "Không có cuộc gọi nào từ Old Trafford. Không có cuộc gọi nào từ bất kỳ ai có liên quan đến Manchester United.

Chúng tôi không có kế hoạch hay mong muốn bán Carlos Baleba trong kỳ chuyển nhượng này, hoặc bất kỳ kỳ chuyển nhượng nào trong tương lai, nhưng chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ tài năng, và cậu ấy có rất nhiều lựa chọn phía trước trong tương lai. Đối với chúng tôi lúc này, Baleba là một cầu thủ quan trọng trong nửa sau của mùa giải".

Carlos Baleba không phải là lựa chọn duy nhất mà Manchester United đang nhắm đến. Ngôi sao của Nottingham Forest, Elliot Anderson, cũng nằm trong danh sách mục tiêu của họ và gần đây có thông tin cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã "chấp nhận" việc phải trả một khoản phí rất cao để có được chữ ký của Anderson. Bộ đôi của Newcastle, Sandro Tonali và Bruno Guimaraes, cũng được cho là có thể chuyển đến Old Trafford mùa tới.

Rio Ferdinand muốn MU mua Elliot Anderson. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng cựu ngôi sao của MU là Rio Ferdinand lại có một cầu thủ yêu thích khác. Rio Ferdinand mới đây đã nói: “Đầu mùa giải, mọi người đều nói về Carlos Baleba, nhưng dường như phong độ của cậu ấy đã giảm sút một chút. Elliot Anderson, cậu ấy dường như đã vượt lên dẫn đầu. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời.

Tôi nghĩ Elliot Anderson không chỉ là mẫu cầu thủ phù hợp mà còn có phẩm chất tốt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình của MU. Tonali là một tài năng lớn mà mọi người đang bàn tán, Guimaraes cũng là một tài năng lớn khác mà mọi người đang nhắc đến.

Nhưng tôi nghĩ rằng mẫu tiền vệ mà Manchester United cần là một người năng động hơn, có khả năng bao quát nhiều khu vực, linh hoạt, mạnh mẽ và có thể dẫn dắt toàn đội. Hiện tại Anderson dường như đang đáp ứng được tất cả các tiêu chí đó. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn một vài tài năng trẻ khác mà tôi chưa muốn nêu tên vì không muốn ai khác nhanh chân hơn cướp lấy mục tiêu của chúng tôi".