Thỏa thuận với Luis Enrique sắp hoàn tất khi MU tìm HLV mới 28/03/2026 13:25

Đó là thông tin được chia sẻ từ tờ Mirror (Anh). HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain (PSG) là một trong những cái tên được liên hệ với vị trí HLV trưởng của MU, khi "Quỷ đỏ" thành Manchester đang cân nhắc các lựa chọn trong bối cảnh Michael Carrick đang tạm quyền dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford rất thành công.

Mirror cho biết, Manchester United vừa phải hứng chịu một cú sốc lớn trong cuộc tìm kiếm HLV mới, khi ứng cử viên hàng đầu Luis Enrique được dự đoán sẽ ký hợp đồng mới với PSG. Theo tờ i paper, chủ tịch của PSG Nasser Al-Khelaifi muốn gia hạn hợp đồng của Enrique sau năm 2027 - một diễn biến khiến Michael Carrick "tiến gần" đến vị trí HLV chính thức tại Old Trafford, thay vì tạm quyền đến cuối mùa như lúc này.

Có thông tin cho rằng việc PSG vượt mặt nhiều CLB hàng đầu châu Âu chiêu mộ thần đồng người Tây Ban Nha Dro Fernandez được sử dụng như một "mồi nhử" để thuyết phục Enrique rằng PSG hoàn toàn tận tâm với tầm nhìn dài hạn của ông. Trong khi đó, MU được cho là đã đưa Enrique vào danh sách ứng cử viên, với sự quan tâm được cho là đến từ giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Tuần trước, Luis Enrique đã được hỏi về tương lai của mình trong một cuộc trao đổi ngắn với một người hâm mộ. Đoạn video, được lan truyền rộng rãi trên mạng, cho thấy HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha này muốn tiếp tục tại vị ở nhà vô địch Ligue 1.

Luis Enrique khó có khả năng dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong video, Luis Enrique dừng xe để ký tặng người hâm mộ, và một người đã nói: "Tôi hy vọng ông sẽ gắn bó với PSG lâu dài". Câu trả lời của chiến lược gia người Tây Ban Nha rất đáng chú ý: "Tôi cũng vậy". Một cổ động viên khác sau đó nhắc đến MU và hỏi: "Nhưng không phải ở MU chứ?" Enrique chỉ cười xua đi lời đề nghị đó.

Báo cáo cũng cho thấy Carrick hiện đang "tiến gần" đến việc đảm bảo vị trí HLV trưởng chính thức của MU, với việc đồng chủ sở hữu MU là Sir Jim Ratcliffe được cho là đang ưu tiên đề nghị Carrick đảm nhiệm vai trò toàn thời gian tại Old Trafford - dù ban đầu chỉ là "ngắn hạn". Cựu tiền vệ của "quỷ đỏ" này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ kể từ khi nắm quyền vào tháng Giêng, chỉ để thua một trận và giúp MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Việc Manchester United giành vé tham dự Champions League mùa giải tới đang trở thành một khả năng ngày càng thực tế, và nếu họ đạt được điều này, sẽ rất khó để Carrick ra đi. Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra trước khi mùa giải kết thúc, nhưng rõ ràng là nếu Manchester United chọn theo đuổi một hướng đi khác, Enrique có thể sẽ không còn sẵn sàng.

Trong khi đó, HLV Andoni Iraola của Bournemouth cũng nổi lên như một ứng cử viên khác cho vị trí HLV trưởng tại Old Trafford. Hợp đồng của ông với Bournemouth sẽ hết hạn vào mùa hè này sau gần ba năm dẫn dắt đội bóng bờ biển phía nam.

Andoni Iraola đã tạo dựng được vị thế ấn tượng, dẫn dắt Bournemouth lên vị trí thứ 12 và thứ 9 trong hai mùa giải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù mất đi một số nhân tố chủ chốt trong mùa hè, ông vẫn đưa đội bóng có biệt danh là Cherries đến một kết thúc mùa giải vững chắc khác - hiện đang đứng thứ 13 và bất bại sau 11 trận đấu tại Premier League.