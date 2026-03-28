Hé lộ lý do Ugarte không bị đuổi khỏi sân trong sự cố khó tin 28/03/2026 12:46

(PLO)- Vì sao Manuel Ugarte không bị đuổi khỏi sân sau khi nhận hai thẻ vàng trong trận đấu giữa Uruguay và Anh?

Tiền vệ của Manchester United Manuel Ugarte tưởng chừng sẽ bị truất quyền thi đấu trong trận giao hữu gặp Anh vào hôm nay 28-3, nhưng bất ngờ vẫn tiếp tục chơi cho đội tuyển Uruguay đến hết trận đấu.

Ngôi sao người Uruguay của MU Manuel Ugarte đã nhận hai thẻ vàng trong trận giao hữu hòa tuyển Anh 1-1, nhưng may mắn không rời sân trong một hoàn cảnh khá bất thường. Sau một hồi gây tranh cãi, người ta mới biết rằng tiền vệ này đã được trọng tài hủy bỏ thẻ vàng thứ hai và được phép tiếp tục thi đấu trên sân.

Trên mạng xã hội tại Việt Nam, nhiều fanpage trên Facebook cũng chia sẻ sự cố này và coi đó là điều rất bất thường, bởi một cầu thủ nhận 2 thẻ vàng, đồng nghĩa với thẻ đỏ thì phải bị đuổi khỏi sân.

Bộ đôi bình luận viên Sam Matterface và Lee Dixon của Anh cũng tỏ ra bối rối khi Ugarte không rời sân sau khi đã nhận thẻ vàng thứ hai rõ ràng vào phút thứ 82. Ban đầu, họ cho rằng thẻ vàng đó "không hề tồn tại".

Ugarte (trái) đã rơi vào tình huống hi hữu. ẢNH: AMA

Vài phút sau, vấn đề trở nên rõ ràng hơn khi có thông báo rằng thẻ vàng thứ hai đã bị hủy bỏ. Matterface cho biết: "Theo trọng tài thứ tư, thẻ vàng thứ hai của Ugarte dường như đã bị hủy bỏ. Tôi nghĩ là chúng ta chưa thể làm được điều đó... có lẽ luật chơi đã thay đổi hơi sớm. "Có thể chúng ta chỉ đang bỏ sót một lỗi nhỏ", ông Matterface nói thêm.

Sau trận đấu, người ta cho rằng Jose Jimenez mới thực sự bị phạt thẻ vàng khi Ugarte dường như nhận thẻ vàng đầu tiên. Ban điều hành Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã điều chỉnh quyền hạn của trọng tài video (VAR), với những quyền hạn mới sẽ được áp dụng tại World Cup 2026. Theo đó, VAR sẽ có thể xem xét các thẻ đỏ phát sinh từ một thẻ vàng thứ hai rõ ràng là không chính xác.

VAR cũng sẽ được phép xem xét: Sai sót trong việc xác định đối tượng, khi trọng tài phạt nhầm vì một lỗi dẫn đến việc rút thẻ đỏ hoặc thẻ vàng cho cầu thủ không đúng; và các giải đấu có thể cho phép VAR xem xét lại một quả phạt góc được cho là rõ ràng không chính xác, với điều kiện việc xem xét có thể được hoàn thành ngay lập tức và không làm trì hoãn việc bắt đầu lại trận đấu.

Ugarte không trụ được lâu trên sân sau khi nhận thẻ vàng khi HLV Marcelo Bielsa của tuyển Uruguay đã thay anh ra sân ngay sau đó.

Ben White (số 12) ghi bàn trong ngày trở lại tuyển Anh. ẢNH: THE FA

Tuyển Anh chỉ có thể giành được một trận hòa trước Uruguay sau khi Ben White trải qua một khoảng thời gian đầy thăng trầm trên sân. Hậu vệ của Arsenal đã bị la ó khi vào sân trong hiệp hai, vì trước đó White từng từ chối thi đấu cho tuyển Anh ở kỳ Euro trước. Tuy nhiên, Ben White nhanh chóng ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn trước.

Ben White đã băng lên cột dọc phía sau để đệm bóng cận thành ghi bàn, đánh dấu sự trở lại tuyển Anh đầy ý nghĩa dưới thời HLV Thomas Tuchel. Thật không may, sau đó hậu vệ của Arsenal này lại phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, tạo điều kiện cho Federico Valverde ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Uruguay ở phút bù giờ 90+4.

Trung vệ của tuyển Anh và MU Harry Maguire cho rằng quả phạt đền là một quyết định khắc nghiệt. "Quá nhẹ nhàng", Maguire nói, "Họ đã sút bóng vọt xà ngang. Ben White chỉ lao đến để cố gắng cản phá cú sút. Đó không phải là một pha tắc bóng thô bạo, cũng không phải là hành động ác ý. Đó là một phần tất yếu của việc phòng ngự trong vòng cấm, việc va chạm là điều khó tránh khỏi".