Nhiều nơi rút lui, World Cup có thêm 2 thành phố đăng cai 28/03/2026 06:39

(PLO)- World Cup có thêm 2 thành phố đăng cai mới với sân vận động 70.000 chỗ ngồi, sau khi một số thành phố khác rút lui vào phút chót.

Tây Ban Nha đang yêu cầu hai thành phố đăng cai mới cho World Cup 2030 sau khi một số thành phố khác rút lui vào phút chót. Sau các trận đấu kỷ niệm 100 năm World Cup tại Paraguay, Argentina và Uruguay, giải đấu năm 2030 sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin.

Kế hoạch ban đầu bao gồm sáu sân vận động ở sáu thành phố của Morocco, ba sân vận động ở hai thành phố của Bồ Đào Nha và 11 sân vận động ở chín thành phố của Tây Ban Nha sẽ tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2030.

Sân vận động Estadio Balaidos của Celta Vigo. Ảnh: SUN SPORTS/GETTY

Sân vận động Nou Mestalla của Valencia và Estadio Balaidos ở Vigo cũng được đề xuất vào năm 2024 nhưng điều đó sẽ vượt quá giới hạn 20 sân vận động do liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quy định. Tuy nhiên, Malaga đã rút lại quyền đăng cai các trận đấu vào tháng 7 năm ngoái vì lý do hậu cần liên quan đến việc cải tạo sân vận động La Rosaleda. Và hồi đầu tháng 3, A Coruna cũng làm theo.

Sân Estadio Riazor của Deportivo La Coruna cũng được thiết lập cho một dự án cải tạo lớn. Điều đó đã tạo ra hai vị trí trống để đáp ứng tiêu chí không quá 20 TP tổ chức World Cup của FIFA. Và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) dường như sắp chính thức yêu cầu FIFA bổ sung Valencia và Vigo vào danh sách các TP tổ chức World Cup 2030.

Sân Nou Mestalla của Valencia cuối cùng sẽ thay thế sân Mestalla cũ. Công trình bắt đầu từ tận 19 năm trước, năm 2007, nhưng đã bị tạm dừng vào năm 2009 do khó khăn tài chính của CLB Valencia. Tuy nhiên, việc xây dựng đã được nối lại vào tháng 1 năm 2025 sau gần 16 năm tạm ngừng và dự án đang tiến triển tốt, với các lô đất hình cánh hoa sắp hoàn thành .

Các ước tính hiện tại cho thấy sân vận động Nou Mestalla mới xây dựng sẽ sẵn sàng cho Valencia chuyển đến trước mùa giải La Liga 2026 - 2027. Tuy nhiên, sân vận động Balaidos của Celta Vigo phụ thuộc vào đợt cải tạo lớn gần đây nhất để có thể đưa vào sử dụng năm 2030, mặc dù đợt nâng cấp mới nhất chỉ hoàn thành cách đây ba năm.

Theo báo cáo của tờ AS (Tây Ban Nha), chủ tịch RFEF Rafael Louzan đã công khai ủng hộ hai sân vận động này. Và giờ đây, một văn bản đệ trình dự kiến ​​sẽ được gửi đến FIFA và FIFA sẽ xem xét chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của RFEF. Dự kiến ​​phải đến tháng 9, sau khi World Cup 2026 tại Bắc Mỹ kết thúc, mới có quyết định cuối cùng.

Sân vận động Nou Mestalla hiện đang được xây dựng. Ảnh: SUN SPORTS/GETTY

Ông Louzan tiết lộ hồi tháng Giêng rằng trận chung kết World Cup năm 2030 sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, mặc dù Morocco muốn tổ chức trận đấu quan trọng này tại sân vận động Grand Stade Hassan II mới ở Casablanca, dự kiến ​​sẽ có sức chứa kỷ lục thế giới là 115.000 người.

Tuy nhiên, ông Louzan không nói rõ liệu sân Bernabeu của Real Madrid hay sân Nou Camp của Barcelona sẽ được chọn. Các địa điểm khác tại Tây Ban Nha tổ chức World Cup là sân nhà của Espanyol, Athletic Bilbao, Las Palmas, Atletico Madrid, Real Sociedad, Real Zaragoza và Real Betis.