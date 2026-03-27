Garnacho nhận tội và thừa nhận xấu hổ trong sự cố trước khi rời MU 27/03/2026 12:29

(PLO)- Alejandro Garnacho nhận tội lái xe quá tốc độ rời khỏi buổi tập của MU vài ngày trước khi ngôi sao lắm tài nhiều tật người Argentina này chia tay đội chủ sân Old Trafford.

Alejandro Garnacho đã nhận tội lái xe quá tốc độ sau khi cầu thủ của Chelsea bị bắt quả tang chạy quá tốc độ 10 dặm/giờ trong những ngày cuối cùng khoác áo MU. Cầu thủ người Argentina bị phát hiện phóng xe với tốc độ cao rời khỏi sân tập của đội chủ sân Old Trafford.

Theo tờ Mirror (Anh), cầu thủ 21 tuổi Garnacho, người gia nhập Chelsea với giá 40 triệu bảng Anh từ Manchester United vào mùa hè năm ngoái, đã bị bắt quả tang lái chiếc Audi RS3 với tốc độ 50 dặm/giờ trong khu vực giới hạn tốc độ 40 dặm/giờ và camera tốc độ đã ghi lại hình ảnh.

Vụ việc xảy ra vào ngày 26-8-2025. Cựu sao của MU Garnacho đã thừa nhận vi phạm thông qua luật sư của mình, về hành vi chạy quá tốc độ. Tờ Mirror (Anh) đưa tin ngày 26-3 (giờ Anh), bây giờ, tại Tòa án Sơ thẩm Liverpool, Garnacho đã đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận mình "xấu hổ" về điều đó. Thẩm phán Jane Haynes đã tuyên phạt Garnacho 660 bảng Anh, kèm theo lệnh phải trả 120 bảng Anh tiền án phí và 264 bảng Anh tiền bồi thường. Garnacho cũng bị trừ ba điểm trên bằng lái.

Garnacho thừa nhận lái xe quá tốc độ cho phép trước khi rời MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vụ vi phạm tốc độ xảy ra chỉ bốn ngày trước khi Garnacho chia tay MU. Việc Garnacho rời Old Trafford đã được dự đoán từ trước sau khi anh không còn được HLV trưởng lúc bấy giờ là Ruben Amorim trọng dụng.

Các luật sư của Garnacho tại JMW Solicitors đã viết: "Ông Garnacho thừa nhận phạm lỗi vượt quá tốc độ cho phép và đã nhận tội. Ông Garnacho giải thích rằng đây là sự sơ suất của ông và xin lỗi về hành vi phạm tội. Khách hàng của chúng tôi rất xấu hổ vì hiện đang ở trong tình huống này và xin lỗi Tòa án về hành vi vượt quá tốc độ".

Garnacho cũng bị buộc tội không phản hồi thư của Cảnh sát Greater Manchester về vụ việc khi được yêu cầu xác định người lái xe của mình vào tháng 10 năm ngoái, nhưng cáo buộc này đã được rút lại sau khi anh ta nhận tội. Ngôi sao của Chelsea đã bị kết tội và tuyên án trong một phiên tòa được tiến hành kín vào tuần trước theo thủ tục xét xử đơn lẻ và mới được truyền thông Anh đưa tin vào ngày 26-3.

Kể từ khi chuyển đến Chelsea, cầu thủ người Argentina đã ra sân 36 trận và ghi được 7 bàn thắng. Anh phải chấp nhận vai trò dự bị trong đội hình Chelsea vì CLB sở hữu hàng công rất mạnh, điều đó có nghĩa là vị trí đá chính không được đảm bảo. Garnacho sân từ đầu 21 trận, số còn lại là từ băng ghế dự bị.

Garnacho hiện là cầu thủ của Chelsea. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mới đây, Garnacho đã có màn trình diễn được cho là xuất sắc nhất trong màu áo Chelsea khi họ đánh bại Aston Villa một cách thuyết phục, và HLV Liam Rosenior tự tin rằng Garnacho đang tìm lại phong độ đỉnh cao trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

“Tôi cảm thấy Garnacho đang ở trong trạng thái tốt. Garnacho đang rất tuyệt vời", HLV Liam Rosenio của Chelsea nói hồi đầu tháng này, “Những bàn thắng và nguồn năng lượng mà Garnacho thể hiện trong suốt 120 phút thật đáng kinh ngạc, nhất là khi cậu ấy đã chơi trọn 90 phút. Garnacho đang ở trong trạng thái thực sự tốt. Tôi thật sự rất vui khi thấy phong độ của cậu ấy ở giai đoạn quan trọng này của mùa giải”.