Tiết lộ vụ chuyển nhượng Tonali đến MU sau bàn thắng cho tuyển Ý 27/03/2026 11:50

Các báo cáo gần đây cho rằng Sandro Tonali có thể sẽ rời Newcastle United nếu đội bóng không giành được suất tham dự các giải đấu châu Âu. Và MU là một trong những đội liên kết mạnh mẽ nhất với ngôi sao người Ý trong những ngày gần đây.

Các đối thủ của Newcastle United có thể đã phải cảnh giác sau thông tin cập nhật về Sandro Tonali, với những báo cáo cho rằng cầu thủ người Ý có thể được phép rời Tyneside nếu Newcastle không giành được vé tham dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, những tuyên bố đó hiện đã bị Chronicle Live bác bỏ, tờ báo này đưa tin các quan chức CLB khẳng định bất kỳ thông tin nào về thỏa thuận như vậy đều "hoàn toàn không đúng sự thật".

Tương lai của ngôi sao người Ý Tonali đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, với những báo cáo liên kết anh với các vụ chuyển nhượng đến MU và Arsenal. Tờ Mirror (Anh) cho biết, những thông tin mới nhất cho thấy MU đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị, mặc dù Tonali vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, điều đó có nghĩa là Newcastle đang ở vị thế mạnh để đòi bất kỳ mức phí nào họ muốn.

Tonali là mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU. ẢNH: Press Association

Tuy nhiên, được biết Tonali không có điều khoản giải phóng hợp đồng hay thỏa thuận nào trong hợp đồng hiện tại với Newcastle. Những bình luận từ người đại diện của Tonali là Giuseppe Riso về triển vọng của thân chủ mình đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Đầu tháng này, Giuseppe Riso nói: "Đó là mục tiêu ngay từ khi Tonali đến Anh, cố gắng biến cậu ấy thành một ngôi sao. Tôi nghĩ Tonali là cầu thủ bóng đá người Ý có giá trị cao nhất thế giới. Nếu Tonali tỏa sáng tại World Cup, liệu Man City hay Arsenal có bám sát gót cậu ấy không? Tôi không biết, nhưng điều đó rất có khả năng. Mọi người đều đang chờ đợi World Cup, rồi hàng ngàn kịch bản khác nhau sẽ diễn ra, nhưng tất cả đều bắt đầu sau World Cup".

Trong khi đó, HLV của Newcastle, Eddie Howe đã bác bỏ tin đồn vào tuần trước, nói rằng: "Người quan trọng nhất là Sandro Tonali. Tất cả những gì tôi từng thấy ở anh ấy là một người hoàn toàn tận tâm. Tonali rất vị tha, luôn đặt lợi ích của đội lên hàng đầu chứ không phải bản thân. Hãy bỏ qua những lời bàn tán xung quanh, anh ấy thực sự hết lòng cống hiến".

Ngoài ra, đồng đội của Tonali tại Newcastle là Bruno Guimaraes, cũng thu hút sự quan tâm từ Manchester, và Howe cho rằng những tuyên bố về việc cầu thủ người Brazil đang "đàm phán ở giai đoạn cuối" với Manchester United là "thiếu tôn trọng".

Ở một diễn biến khác, hôm nay 27-3, chính Tonali đã ghi bàn mở tỉ số góp phần vào chiến thắng 2-0 của tuyển Ý trước Bắc Ireland ở vòng play-off đầu tiên World Cup 2026 khu vực châu Âu. Kết quả những trận đấu khác, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Romania 1-0, Czech hòa Ireland 2-2 (thắng 4-3 sau loạt luân lưu), Ba Lan thắng Albania 2-0, Slovakia thua Kosovo 3-4, Ukraine thua Thụy Điển 1-3 và Wales hòa Bosnia 1-1 (thua 2-4 trong loạt luân lưu). Như vậy, 4 cặp đấu ở vòng play-off cuối cùng được xác định gồm, Ý - Bosnia, Czech - Đan Mạch, Kosovo - Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển - Ba Lan.