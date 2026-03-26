Maguire nêu rõ yêu cầu để gia hạn hợp đồng với MU 26/03/2026 13:27

Harry Maguire đã trở lại đội tuyển Anh sau thời gian hồi sinh tại MU, nhưng hợp đồng của anh tại Old Trafford sẽ hết hạn vào mùa hè và tương lai lâu dài của trung vệ người Anh này đang bị đặt dấu hỏi.

Harry Maguire "rất muốn" ở lại Manchester United - nhưng muốn được đảm bảo về thời gian ra sân của mình. Cầu thủ kỳ cựu của Manchester United, Maguire, 33 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào mùa hè và đã đàm phán về việc ở lại Old Trafford. Tuy nhiên, Maguire thừa nhận anh chỉ cam kết gia hạn hợp đồng nếu tin rằng mình sẽ vẫn là lựa chọn số một trong suốt thời hạn hợp đồng.

Manchester United đang muốn giữ chân Maguire bằng một hợp đồng một năm kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, trong khi họ sắp đạt được thỏa thuận về các điều khoản mới với Kobbie Mainoo.

Nhưng Harry Maguire nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận tốt nhất cho CLB và bản thân tôi. Thỏa thuận đó là gì, tôi chắc chắn các bạn sẽ biết trong vài tuần tới. Nhưng vâng, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi, dù tôi ở lại hay ra đi. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ và nên được giải quyết khá sớm.

“Tôi yêu CLB này. Nhưng nó phải phù hợp với bản thân tôi, và tôi cũng phải phù hợp với CLB. Tôi không muốn ở lại chỉ vì lý do tình cảm. Tôi muốn ở lại vì tôi muốn gắn bó với CLB và họ cũng muốn tôi tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của CLB. Họ cảm thấy tôi có vai trò quan trọng trong đó. Và nếu đúng như vậy, tôi chắc chắn chúng ta sẽ ngồi lại và đạt được thỏa thuận".

Khi được hỏi điều gì sẽ thuyết phục anh ở lại MU, Harry Maguire nói thêm: “Vâng, được ra sân thi đấu và giúp đỡ đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi không muốn cảm thấy mình không quan trọng. Tôi muốn đóng vai trò quan trọng đối với CLB. Vì vậy, chúng ta cần ngồi lại và nói chuyện, hiện tại tôi đang phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì thẻ đỏ".