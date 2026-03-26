MU đạt thỏa thuận về điều khoản hợp đồng với Casemiro 26/03/2026 13:14

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Casemiro sẽ rời MU vào mùa hè này khi hợp đồng hết hạn, và việc anh gia nhập đội bóng đã mang đến một sự thúc đẩy lớn cho HLV Michael Carrick tại Premier League.

Theo Mirror, Manchester United đã nhận được một tin vui lớn sau khi đạt được thỏa thuận cho phép Casemiro ra sân trong tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải này. Trong khi đó, tờ Manchester Evening News (Anh) cho biết, cầu thủ 34 tuổi người Brazil có một điều khoản trong hợp đồng quy định việc gia hạn thêm một năm nếu anh ra sân chính thức 35 trận đấu tại Premier League trong mùa giải cuối cùng ở CLB, một con số mà anh vẫn đang trên đà đạt được.

Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil và MU đã đạt được thỏa thuận vào tháng Giêng về việc từ bỏ điều khoản này trong các cuộc đàm phán để chính thức thông báo rằng anh sẽ rời đi vào cuối mùa giải. Cựu cầu thủ Real Madrid đã được các lãnh đạo của MU thông báo hồi đầu mùa giải rằng hợp đồng của anh sẽ không được gia hạn. Vào đầu năm 2026, Casemiro quyết định công khai thông tin này, một yêu cầu mà đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý.

Điều đó xảy ra ngay sau khi thông tin về điều khoản gia hạn hợp đồng với mức lương 350.000 bảng mỗi tuần của Casemiro cho mùa giải thứ năm được công bố, nhưng hai bên đã đồng ý rằng điều khoản đó sẽ không được kích hoạt, ngay cả khi Casemiro đạt được mục tiêu 35 trận. Vào thời điểm đó, điều đó dường như khó xảy ra. Casemiro sẽ cần phải đá chính cả 21 trận đấu cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh để đạt được mục tiêu 35 trận sau khi vắng mặt trong chuyến làm khách đến Aston Villa vào tháng 12 năm ngoái do án treo giò.

Carrick sẽ sử dụng Casemiro không hạn chế trong phần còn lại của mùa giải. ẢNH: AMA

Nhưng tiền vệ này đã trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng, đặc biệt là kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm vào tháng Giêng, và hiện anh đã có 14 lần đá chính liên tiếp tại Premier League. Nếu điều khoản đó vẫn còn hiệu lực, điều đó có nghĩa là MU sẽ phải loại Casemiro khỏi đội hình xuất phát trong một trận đấu, thậm chí có thể phải tung anh vào sân sớm trong trận đấu chỉ để tránh bị tính đủ 35 lần đá chính.

Cả hai bên đều nhất trí rằng điều đó là không cần thiết, cho phép Carrick tự do chọn Casemiro vào đội hình xuất phát cho tất cả các trận đấu còn lại của Premier League. Phong độ gần đây của Casemiro đã dẫn đến những lời kêu gọi MU đảo ngược quyết định không gia hạn hợp đồng với anh, nhưng lập trường đó tại Old Trafford sẽ không thay đổi và các kế hoạch để ký hợp đồng với người thay thế đã được tiến hành.

Thực tế, người ta cho rằng Casemiro sắp đạt được thỏa thuận chuyển đến một CLB mới khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng Sáu. Casemiro đã xác nhận vào tháng Giêng rằng anh sẽ rời Manchester United, tuyên bố: "Tôi sẽ luôn mang Manchester United theo mình suốt cuộc đời.

Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến sân vận động tuyệt đẹp này, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê của Old Trafford và tình yêu mà giờ đây tôi chia sẻ với những người hâm mộ dành cho CLB đặc biệt này. Chưa đến lúc nói lời tạm biệt; còn rất nhiều kỷ niệm nữa để tạo nên trong bốn tháng tới. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải cùng nhau chiến đấu; như mọi khi, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực để giúp CLB thành công".

Phát biểu hồi tháng trước, HLV tạm quyền của MU Carrick đã dành lời khen ngợi cho Casemiro, nói rằng: "Tôi nghĩ, ở một khía cạnh nào đó, thật khó để nói, tôi nghĩ khi một điều gì đó đã được quyết định, thì việc nó được quyết định sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn một chút và mọi người thực sự hiểu tình hình".