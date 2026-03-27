Hé lộ điểm đến tiếp theo của Salah: Real Madrid hay Barcelona? 27/03/2026 07:29

(PLO)- 7 CLB mà Mo Salah có thể gia nhập tiếp theo sau tuyên bố chia tay Liverpool, bao gồm cả việc tái hợp với Jurgen Klopp.

Mohamed Salah gây chấn động làng bóng đá thế giới khi tuyên bố sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải. Sau gần một thập kỷ, vị "vua Ai Cập" sẽ thoái vị, Salah đã mang về cho Liverpool vô số danh hiệu, bao gồm hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu cá nhân khác.

Trong một video đầy xúc động được đăng tải trên trang Instagram cá nhân, cầu thủ 33 tuổi Salah chia sẻ với những người hâm mộ tại Anfield rằng anh ngày anh nói lời tạm biệt cuối cùng cũng đã đến. Salah rời Liverpool vào cuối mùa này khi hợp đồng trị giá 400.000 bảng mỗi tuần của anh vẫn còn hiệu lực 12 tháng.

Tiền đạo người Ai Cập là tâm điểm của những tin đồn chuyển nhượng xoay quanh việc anh rời Liverpool, nhưng với thông báo vào tối thứ Ba, điều đó cuối cùng sẽ trở thành sự thật.

Nhưng điểm đến tiếp theo của Salah có thể là đâu? Tờ SunSport (Anh) đã xem xét bảy điểm đến tiềm năng cho Salah.

Bất kỳ đội nào thuộc Giải chuyên nghiệp Saudi Arabia

Ban lãnh đạo giải Saudi Pro League chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của họ đối với Salah.

Năm 2023, anh nhận được hai lời đề nghị trị giá 155 triệu bảng và 150 triệu bảng từ Al Ittihad, trong đó Salah chấp nhận lời đề nghị đầu tiên còn Liverpool từ chối.

Giờ đây, khi Salah chắc chắn sẽ chuyển đi, giải đấu hàng đầu của Saudi Arabia cuối cùng cũng có thể thể hiện sức mạnh tài chính của mình để chiêu mộ tiền đạo này.

Điều đó có thể dẫn đến việc Salah liên hệ với Cristiano Ronaldo tại Al Nassr, hoặc có thể chuyển đến một trong những CLB khác trong giải đấu được Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia hậu thuẫn như Al Ittihad, Al Hilal và Al Ahli.

2. Bất kỳ đội MLS nào

Một giải đấu khác chắc chắn thu hút sự quan tâm từ Salah là MLS của Mỹ. Trong trường hợp đó, Salah có thể kết hợp với ngôi sao Lionel Messi của Inter Miami.

Nhưng nhìn chung, MLS luôn được xem là nơi các cầu thủ đến để kết thúc sự nghiệp của mình. Cựu ngôi sao Premier League Son Heung-min sẽ là một gương mặt quen thuộc với Salah ở MLS, trong khi Antoine Griezmann cũng sẽ gia nhập Orlando City vào mùa hè này.

3. AS Roma

Nói về khía cạnh tình cảm, Salah có thể lựa chọn trở lại CLB đã đặt nền móng cho sự nghiệp ngôi sao của anh.

Mặc dù gây ấn tượng tại Basel trước đó, Salah bị nhiều người coi như một cầu thủ bị Chelsea loại bỏ. Hai mùa giải khoác áo AS Roma – mùa đầu tiên theo dạng cho mượn – chứng kiến ​​anh ghi được 29 bàn thắng trong 65 trận đấu tại Serie A.

Điều đó đã thuyết phục ban lãnh đạo Liverpool chi mạnh tay để chiêu mộ Salah, và phần còn lại, như người ta vẫn nói, đã trở thành lịch sử.

Salah hoàn toàn có thể trở lại sân nhà cũ nếu anh muốn thực hiện.

4. Paris Saint-Germain

Mặc dù phong độ và hiệu suất thi đấu giảm sút khá mạnh trong mùa giải này, một sự thay đổi môi trường đơn giản có thể là tia lửa giúp Salah lấy lại phong độ đỉnh cao.

Giải vô địch Pháp có thể là nơi tạo ra sự thay đổi đó, và Paris Saint-Germain là ứng cử viên sáng giá nhất để chiêu mộ Salah trong trường hợp đó.

CLB thuộc sở hữu của Qatar là thế lực khổng lồ của Ligue 1 và gần như chắc chắn đủ khả năng chi trả mức lương cao ngất ngưởng mà cầu thủ người Ai Cập yêu cầu.

Tuy nhiên, Salah có thể sẽ phải đóng vai trò thứ yếu so với một số tiền đạo ngôi sao hiện đang thi đấu cho nhà vô địch châu Âu như Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia.

5. Real Madrid

Real Madrid có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với Salah. Ít CLB nào có bề dày lịch sử và nhiều danh hiệu như Los Blancos, và "CLB của những Galacticos" chắc chắn sẽ là một nơi phù hợp để Salah thi đấu.

Với việc đội chủ sân Bernabeu hiện tìm kiếm HLV mới, họ hoàn toàn có thể nhắm đến hai cựu thành viên của Liverpool, trong đó có HLV Jurgen Klopp.

Real Madrid có thể dùng chiêu dụ người này quay lại để lôi kéo người kia, và nhờ đó chiêu mộ được hai trong số những gương mặt nổi tiếng nhất làng bóng đá thập kỷ qua.

6. Barcelona

Năm 2024, khi tương lai của Salah tại Liverpool còn chưa chắc chắn, Barcelona là một trong những cái tên được liên hệ nhiều nhất với việc chiêu mộ anh.

Theo các nguồn tin, Barca sẵn sàng bán Ferran Torres vào mùa hè, trong khi ở tuổi 37, tương lai của Robert Lewandowski tại CLB vẫn còn chưa chắc chắn. Những sự ra đi đó sẽ mở đường cho họ cuối cùng cũng có thể chiêu mộ được Salah sau nhiều năm nỗ lực bất thành.

Và Barca cũng rất thích những bản hợp đồng chuyển nhượng tự do.

7. AC Milan

AC Milan là kiểu CLB mà bạn kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ một cầu thủ tầm cỡ như Salah. Một địa điểm tuyệt đẹp và một CLB giàu truyền thống lịch sử với danh tiếng về việc chiêu mộ những cầu thủ đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Những cầu thủ như David Beckham, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo và mới nhất là Modric đều chuyển đến đó vào giai đoạn cuối sự nghiệp, điều mà người ta dễ dàng hình dung Salah hẳn đang nghĩ đến sau khi rời Liverpool.

AC Milan trải qua thời kỳ khó khăn gần đây, chỉ giành được một chức vô địch Serie A trong 15 năm, nhưng một ngôi sao như Salah có thể là nguồn cảm hứng giúp họ vươn tới vinh quang.