Lộ diện CLB mới của Casemiro 26/03/2026 13:59

Tiền vệ Casemiro của MU đã tuyên bố sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này sau khi hết hợp đồng và một CLB đầy tham vọng ở giải Saudi Pro League của Saudi Arabia đang muốn chiêu mộ ngôi sao người Brazil đến Trung Đông.

Theo tờ Mirror (Anh), Al Ittihad muốn chiêu mộ Casemiro về giải Saudi Pro League vào mùa hè sau khi tiền vệ kỳ cựu này đồng ý từ bỏ điều khoản gia hạn hợp đồng với Manchester United. Casemiro, 34 tuổi, sẽ hết hợp đồng với Old Trafford vào mùa hè và đã thông báo hồi tháng Giêng rằng anh sẽ rời CLB vào cuối mùa giải 2025 - 2026.

Ngày 25-3 (giờ Anh), có thông tin cho rằng tuyển thủ Brazil và MU đã đạt được thỏa thuận không được kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, ngay cả khi Casemiro ra sân đủ 35 trận ở giải đấu.

Những đồn đoán về bước đi tiếp theo của Casemiro đã rộ lên kể từ khi anh tuyên bố kế hoạch ra đi, cựu ngôi sao Real Madrid bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong tuyên bố chia tay của mình.

Casemiro đang được Al Ittihad quan tâm. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, ESPN đưa tin rằng Al Ittihad muốn thử thách quyết tâm của Casemiro về vấn đề này và có thể sẽ thúc đẩy việc đưa anh đến Saudi Arabia. Al Ittihad hiện đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, đang tìm kiếm một cầu thủ nổi tiếng khác sau khi Karim Benzema rời đi để chuyển đến Al Hilal giữa mùa giải.

Việc chiêu mộ Casemiro, người đã 5 lần vô địch Champions League trong thời gian thi đấu đỉnh cao tại Real Madrid, sẽ đáp ứng được tiêu chí đó của Al Ittihad. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào nhằm chiêu mộ Casemiro đều sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình hình của cựu tiền vệ Liverpool Fabinho, người sẽ hết hợp đồng với Al Ittihad vào mùa hè này.

Cầu thủ 32 tuổi này đã rời Anfield để chuyển đến Trung Đông vào mùa hè năm 2023. Vẫn chưa rõ liệu Fabinho và Al Ittihad có đạt được thỏa thuận về một hợp đồng mới hay không, hoặc liệu cựu cầu thủ của AS Monaco này có được tự do ra đi theo dạng chuyển nhượng Bosman hay không.

Casemiro đã có phong độ rất tốt kể từ khi xác nhận kế hoạch rời Manchester United và người hâm mộ thậm chí còn kêu gọi anh xem xét lại quyết định của mình sau trận Manchester United thắng 3-1 trước Aston Villa, hô vang "thêm một năm nữa" sau khi anh ghi bàn.

Mặc dù người ta cho rằng Casemiro khó có thể thay đổi ý định để tiếp tục ở lại MU, Leny Yoro thừa nhận các đồng đội của anh rất muốn Casemiro ở lại. "Ai cũng muốn Casemiro ở lại, anh ấy là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với chúng tôi", hậu vệ trẻ Yoro của MU nói, "Ngay cả trong phòng thay đồ, mỗi ngày, Casemiro đều có kinh nghiệm mà không ai khác trong đội có được. Anh ấy đã giành được mọi thứ, vì vậy điều này đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong các trận đấu và cả ngoài sân cỏ".