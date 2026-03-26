Hojlund chỉ trích MU dồn mình vào thế khó 26/03/2026 13:39

Rasmus Hojlund đã tìm lại phong độ đỉnh cao khi được cho mượn tại Napoli mùa này và giờ đây, tiền đạo người Đan Mạch đã nhắm đến MU và Ruben Amorim. Rasmus Hojlund đã khéo léo chỉ trích Ruben Amorim và cho rằng anh đã bị "đặt vào thế khó" trong giai đoạn cuối sự nghiệp tại Old Trafford.

Tiền đạo Hojlund chuyển đến MU từ Atalanta với giá khoảng 72 triệu bảng Anh vào năm 2023 và đã có một mùa giải ra mắt ấn tượng tại CLB. Hojlund đã gặp khó khăn trong việc cải thiện phong độ ở mùa giải thứ hai khoác áo CLB và trải qua 21 trận không ghi bàn ở mùa giải trước, khi MU lập kỷ lục về vị trí tệ nhất trong lịch sử Premier League khi xếp thứ 15. Tuyển thủ Đan Mạch gia nhập Napoli, nhà vô địch Serie A, theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái và kể từ đó đã ghi được 14 bàn thắng trong 37 lần ra sân ở mùa giải này.

Rõ ràng Hojlund có những suy nghĩ rất mạnh mẽ về thời gian của mình tại Old Trafford, chia sẻ với kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch: "Tôi đã đạt được điều mình muốn với vụ chuyển nhượng này. Tôi có một đội ngũ rất tin tưởng vào tôi. Một CLB (Napoli) rất tin tưởng vào tôi, một giám đốc thể thao, một chủ tịch và một HLV đều muốn tôi".

Hojlund chơi hay ở Napoli nhưng không thành công tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hojlund tiếp tục: "Tôi bị dồn vào thế khó ở giai đoạn cuối tại Manchester United. Tôi biết rằng sẽ không còn nhiều cơ hội chơi bóng cho tôi nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy. Tôi rất vui khi được chơi bóng đá ở Manchester. Tôi biết rằng, đặc biệt là ở Đan Mạch, truyền thông đã tạo ra một hình ảnh rằng mọi thứ đều tệ hại và tôi chơi như một kẻ điên, nhưng tôi không nhìn nhận mọi việc như vậy."

Thật khó để không dùng điện thoại. Và nếu bạn dùng điện thoại, chắc chắn bạn sẽ thấy những gì người ta viết về bạn bằng cách này hay cách khác. Ngày nay, những bài viết đó có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, nhưng thường là do bạn bị gắn thẻ trên Instagram hoặc Facebook. Vì vậy, tôi cho rằng sẽ là nói dối nếu tôi khẳng định tôi không đọc được những bài viết đó.

Truyền thông có quá nhiều điều để nói trong thế giới bóng đá này, và thật khó để không bị ảnh hưởng. Nhưng đằng sau đó còn nhiều điều hơn thế, và đó là lý do tại sao tôi quay lại với tầm quan trọng của việc không bao giờ bay quá cao và ngược lại, không bao giờ lao xuống quá thấp.

Bây giờ mọi người miêu tả như thể tôi đã trở lại và đang làm rất tốt. Nhưng bên trong tôi, suy nghĩ hoàn toàn khác. Tôi đang tự chỉ trích bản thân. Tôi vẫn muốn trở nên tốt hơn nữa, tham gia tích cực hơn vào các trận đấu và ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng thật thú vị khi quan sát hình ảnh của tôi liên tục thay đổi.

Rõ ràng là có sự khác biệt giữa Napoli và Manchester United, đặc biệt là ở Đan Mạch. Nhưng tôi phải sống chung với những tiêu đề báo chí, chúng sẽ luôn xuất hiện vì ai đó muốn lợi dụng tôi để thu hút sự chú ý".