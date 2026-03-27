Maguire tiết lộ cuộc gọi đầy nước mắt với mẹ 27/03/2026 06:59

Harry Maguire từng lo sợ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển Anh của mình đã kết thúc, vì vậy anh sẽ rất vui nếu được chơi dù chỉ "một phút" tại World Cup 2026. Hậu vệ 33 tuổi của Manchester United đã lần đầu tiên được triệu tập vào tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel và hy vọng sẽ ra sân trong trận gặp Uruguay tại Wembley rạng sáng mai 28-3.

Lần khoác áo đội tuyển quốc gia gần nhất của Maguire là trận gặp Ireland vào tháng 9 năm 2024. Khi được hỏi liệu anh có nghĩ rằng mình đã chơi trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Anh hay chưa, cựu cầu thủ 64 lần khoác áo đội tuyển Anh Maguire cho biết: “Đã có lúc như vậy. Có lẽ là vào cuối mùa giải trước khi tôi không được chọn vào trại tập trung của đội tuyển.

Có những lúc bạn cảm thấy mình xứng đáng có mặt trong đội hình và điều đó có lẽ khiến bạn đau lòng hơn một chút. Nhưng trong ba đợt tập huấn gần đây, tôi không đủ thể lực, không được ra sân trong mọi trận đấu ở Manchester United, nếu không tham gia đợt tập huấn này, tôi nghĩ mình đã không thể trở lại.

Thật tuyệt vời. Đó là điều mà tôi đã rất nhớ. Khi bạn không được chọn, khi bạn đã là thành viên chính thức của đội tuyển trong sáu hoặc bảy năm, điều đó thật khó khăn. Tôi đã nói chuyện với người quản lý (HLV Tuchel) và ông ấy bảo tôi được trở lại đội tuyển Anh. Tôi gọi điện cho gia đình. Mẹ tôi đang đi nghỉ và bà ấy đã khóc.

Hiện tại, trong sự nghiệp của mình, tôi đang ở một vị trí mà mọi thứ không còn quá xoay quanh bản thân tôi nữa. Tôi 33 tuổi. Dù được ra sân một phút ở World Cup hay mọi trận đấu, tôi cũng sẽ làm tất cả để đảm bảo đất nước này thành công".

Maguire đã bỏ lỡ Euro 2024 vì chấn thương và sau đó bị Tuchel loại khỏi đội hình chính khi tuyển Anh thắng cả tám trận vòng loại World Cup 2026 mà không để thủng lưới bàn nào. Hậu vệ Maguire tiếp tục nói: “Bạn không muốn nói rằng mình coi đó là điều hiển nhiên, nhưng khi nó bị tước đoạt khỏi bạn một cách đột ngột, điều đó thật đau lòng".

Hợp đồng của Maguire tại đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào tháng Sáu, nhưng anh tự tin rằng tương lai của mình tại Manchester United sẽ sớm được giải quyết. Harry Maguire nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận về điều tốt nhất cho CLB và cho bản thân tôi.”

Tôi chắc chắn bạn sẽ biết được thỏa thuận đó là gì trong vài tuần tới. Nhưng đúng vậy, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi, dù tôi ở lại hay đi. Tôi yêu Manchester United. Nhưng tôi không muốn ở lại vì lý do tình cảm. Tôi muốn cảm thấy mình có một vai trò quan trọng".