Iran ra lệnh cấm các đội thể thao 27/03/2026 12:07

Ngày 26-3 (giờ địa phương), Iran đã tuyên bố cấm cử các đội thể thao tham dự các sự kiện ở các quốc gia bị coi là "thù địch", trước thềm trận đấu dự kiến ​​giữa một CLB Iran và một CLB của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Saudi Arabia.

Sự kiện này diễn ra gần một tháng sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran châm ngòi cho cuộc chiến ở Trung Đông vào ngày 28-2. Bộ Thể thao và Thanh niên Iran thông báo "việc các đội tuyển quốc gia và CLB có mặt tại các quốc gia bị coi là "thù địch" và không thể đảm bảo an ninh cho các vận động viên, thành viên đội tuyển Iran, sẽ bị cấm cho đến khi có thông báo mới", theo một tuyên bố được hãng tin ISNA đăng tải.

Lý do được đưa ra là "việc đăng tải một số tin tức về cuộc đối đầu giữa CLB Tractor và một đội đến từ UAE tại Saudi Arabia" trong khuôn khổ AFC Champions League. "Liên đoàn bóng đá Iran và các CLB sẽ phải thông báo cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về vấn đề này để sắp xếp lại địa điểm thi đấu", thông báo cho biết thêm.

Iran đã giành vé dự World Cup 2026 nhưng vẫn chưa rõ họ có tham dự giải đấu hay không.

Động thái này diễn ra vài tháng trước World Cup 2026, giải đấu do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai vào tháng Sáu. Iran đã giành quyền tham dự giải đấu, và các trận đấu của họ tại vòng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập dự kiến ​​sẽ được diễn ra ở Mỹ.

Trong một vụ việc gây chú ý hồi đầu tháng này, sáu cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã xin tị nạn ở Úc sau khi từ chối hát quốc ca trong suốt giải Asian Cup. Điều này đã khiến Iran gọi họ là "kẻ phản bội". Năm người sau đó đã thay đổi quyết định và trở về Iran, trong khi hai người vẫn ở lại Úc.