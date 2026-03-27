Tuchel đau lòng tiết lộ loại 9 ngôi sao tuyển Anh trước thềm World Cup 27/03/2026 12:55

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh tiết lộ ông đã có những cuộc trò chuyện "khó khăn" với 9 ngôi sao sắp bị loại khỏi World Cup 2026. Tuchel đã xác nhận rằng có 9 cầu thủ nhiều khả năng sẽ rời khỏi đội tuyển Anh sau trận giao hữu với Uruguay diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày mai (28-3).

Đội tuyển Anh sẽ tiếp đón đội tuyển Uruguay tại sân Wembley trong trận đấu áp chót trước khi World Cup 2026 bắt đầu. HLV Tuchel, 52 tuổi, đã triệu tập 35 cầu thủ cho trận đấu này cũng như trận giao hữu tiếp theo với Nhật Bản vào ngày 31-3.

Đội hình quá đông sẽ được rút gọn xuống còn 26 cầu thủ cuối cùng để tham dự World Cup 2026 trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Cựu HLV của Chelsea và Bayern Munich đã đau lòng lên tiếng chín cầu thủ có khả năng sẽ phải về nước trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Tuchel sẽ loại 9 ngôi sao khỏi tuyển Anh sau trận gặp Uruguay. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói: “Tôi nghĩ phần khó khăn nhất đã qua rồi. Tôi đã nói với các ứng viên rồi. Họ biết điều đó là có thể. Và tôi nghĩ mọi người, kể cả tôi, đều đã có cơ hội để suy ngẫm về điều đó. Tôi từng nói với các em 15 tuổi rằng các em không thể ở lại học viện đào tạo nữa khi tôi còn là HLV đội U-14, U-15. Điều đó thực sự khó khăn vì các em bắt đầu khóc chỉ sau năm giây và cảm thấy giấc mơ cả đời của mình đã bị HLV phá vỡ".

Tuchel cũng đã khẩn cầu người hâm mộ đội tuyển Anh tránh la ó Ben White của Arsenal, đồng thời khẳng định hậu vệ này xứng đáng có cơ hội thứ hai khoác áo Tam Sư. White có tên trong đội hình tuyển Anh dưới thời HLV Gareth Southgate lần đầu tiên kể từ khi anh rời World Cup 2022 ở Qatar vì lý do cá nhân.

HLV Thomas Tuchel nói: “Tôi có thể hình dung rằng có một số ý kiến ​​trái chiều mạnh mẽ, nhưng không ai trong đội có ý kiến ​​quá gay gắt. Vì vậy, đúng vậy, Ben White xứng đáng được trao cơ hội thứ hai. Mọi người phải tin tôi rằng White cư xử rất, rất tốt.

Ben White rất lạc quan về việc trở lại đội tuyển Anh và đã rất mong muốn được trở lại trong nhiều tháng liền. Giờ Ben White có cơ hội vì Jarell Quansah đã rút lui do chấn thương và anh ấy rất muốn chứng tỏ bản thân. Hy vọng mọi người sẽ cho Ben White một cơ hội công bằng".

Ben White, 28 tuổi, người đã có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh, rời World Cup 2022 tại Qatar vì một số lý do, trong đó có mâu thuẫn với trợ lý HLV đội tuyển Anh, Steve Holland.

Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với White về lý do anh bỏ ngang World Cup hay chưa, Tuchel nói: “Tôi đã hỏi Ben White và anh ấy không muốn nói về điều đó. Tôi cũng không muốn biết vì tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Ben White chưa từng phạm sai lầm nào với tôi. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, bởi vì nếu một cầu thủ rời khỏi giải đấu, đó không bao giờ là điều tốt và không thể nào là không có chuyện gì cả.

Tôi không chắc từ "xin lỗi" có phải là từ thích hợp hay không, nhưng có lẽ chỉ là để làm rõ mọi chuyện với những cầu thủ có mặt ở đó, và tôi nghĩ Ben White đã làm điều đó với phần lớn các cầu thủ".

Tuchel mong mọi người cho Ben White (trái) cơ hội. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Tuchel cũng được hỏi lý do tại sao ông chọn White mà không phải Trent Alexander-Arnold. Ông nói: “Đó chỉ là một sự lựa chọn. Một sự lựa chọn về thể thao, một sự lựa chọn khó khăn, có lẽ là một sự lựa chọn khắc nghiệt, và có lẽ ở một mức độ nào đó là không công bằng. Nhưng những sự lựa chọn này phải được đưa ra.

Tôi đã chọn Ben White vì tôi đã xem anh ấy thi đấu ở trận chung kết Carabao Cup gặp Manchester City tại đây. Tôi nghĩ Ben White đã chơi một trận đấu ở Champions League trước đó và ngay lập tức trở lại phong độ đỉnh cao".

Mặc dù John Stones đang gặp vấn đề với chấn thương bắp chân, Ben White vẫn sẽ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị tuyển Anh. Sau trận đấu với Uruguay vào ngày mai 28-3, Tuchel sẽ cho 9 cầu thủ trong đội hình về nhà, và 11 ngôi sao khác sẽ hội quân cho trận đấu trên sân nhà với Nhật Bản vào thứ Ba tuần sau (giờ Anh).

Một cầu thủ còn nhiều điều cần chứng tỏ là Cole Palmer, người lần cuối khoác áo đội tuyển Anh trong trận đấu với Andorra hồi tháng 6 năm ngoái, cũng là lần duy nhất anh ra sân dưới thời Tuchel. Palmer đã gặp khó khăn về phong độ và thể lực tại Chelsea.

Tuchel nói: “Cole Palmer đã có một mùa giải khó khăn, nhưng anh ấy cũng đã trải qua một giai đoạn khó khăn với đội tuyển quốc gia Anh. Cole Palmer chỉ có mặt một lần duy nhất và khi đó, chúng tôi quyết định giữ nguyên đội hình, vì vậy vị trí sở trường của anh ấy, số 10, đang có sự cạnh tranh gay gắt".

Danh sách tập trung hiện tại của tuyển Anh. ẢNH: SUN SPORTS

Jude Bellingham, người đang phải nghỉ thi đấu ở Real Madrid vì chấn thương gân kheo, cũng đã tập luyện cùng toàn đội tại Wembley tối qua. Anh sẽ không ra sân trong trận đấu với Uruguay, nhưng dự kiến ​​sẽ thi đấu với Nhật Bản.

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói thêm: “Jude Bellingham sẽ được ra sân vài phút trong trận đấu thứ hai. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Tôi rất ngạc nhiên khi Real Madrid mạo hiểm trong trận đấu trước, nhưng chúng tôi sẽ không mạo hiểm như vậy".