Mẹ của Roy Keane qua đời 28/03/2026 12:28

Tờ Mirror (Anh) đưa tin ngày 27-3 (giờ Anh) rằng đã có xác nhận bà Marie Keane, mẹ của huyền thoại Manchester United, Roy Keane, qua đời trong vòng tay gia đình tại bệnh viện Marymount Hospice.

Thông tin được xác nhận rằng bà đã "ra đi thanh thản" trong vòng tay những người thân yêu tại Bệnh viện Marymount Hospice. Một thông báo trên trang RIP.ie đã xác nhận tin tức này, cho biết bà sẽ "được gia đình yêu thương, các chị em gái Ina, Annette và Josephine, các anh trai Jack, Leo, Michael và Noel, các cháu, các chắt, các con dâu Linda, Theresa và Mary, các anh rể, các chị dâu, các cháu trai, các cháu gái, họ hàng, những người hàng xóm và bạn bè thân thiết vô cùng thương nhớ".

Roy Keane và mẹ là bà Marie. Ảnh: Instagram @officialkeane16

Cựu đội trưởng của MU Roy Keane được biết đến là người rất thân thiết với mẹ và thường xuyên về thăm bà. Keane đã chia sẻ một bức ảnh chụp hai mẹ con trong một chuyến thăm như vậy, và nói đùa rằng bà là "người sếp duy nhất mà anh chịu nghe lời".

Trong một tập của podcast Stick to Football vào năm ngoái, huyền thoại của Manchester United Keane rất xúc động khi anh tình cờ nhìn thấy bức ảnh của cha mẹ mình trong lúc xem lại những kỷ vật từ sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình.

Rockmount AFC, CLB bóng đá thời thiếu niên mà Keane từng chơi khi còn nhỏ ở Cork, là một trong những CLB đầu tiên gửi lời chia buồn. Rockmount AFC chia sẻ: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình của Keane trước sự ra đi của bà Marie".