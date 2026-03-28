Rodri tiết lộ gây chấn động Man City 28/03/2026 13:04

Đó là bình luận của tờ Mirror (Anh) khi Rodri, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới của tuyển Tây Ban Nha và Man City, thừa nhận rằng anh rất muốn trở lại La Liga một ngày nào đó. Rodri thừa nhận anh sẽ khó lòng từ chối sự quan tâm từ Real Madrid sau khi bày tỏ mong muốn trở lại La Liga trong tương lai.

Tiền vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha Rodri gia nhập Manchester City từ Atletico Madrid vào năm 2019 và đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của HLV Pep Guardiola , thậm chí anh còn giành được Quả bóng vàng năm 2024.

Rodri chỉ còn chưa đến 18 tháng hợp đồng với đội chủ sân Etihad và, trước khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào cuối tuần này, Rodri đã mở ra khả năng rời Man City để trở lại Tây Ban Nha đầy bất ngờ. Rodri đã được truyền thông hỏi về tương lai của mình, trước khi khả năng chuyển đến Real Madrid được đề cập đến.

Rodri không loại trừ khả năng sớm rời Man City để trở về Tây Ban Nha. ẢNH: SKY SPORTS

"Tôi muốn trở lại, dĩ nhiên rồi", Rodri nói với đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero khi được hỏi về việc thi đấu ở Tây Ban Nha một lần nữa, "Đối với tôi, La Liga là nơi tôi bắt đầu. Tôi vẫn theo dõi giải đấu này, đúng là không nhiều như trước, nhưng tôi vẫn theo dõi.

Và tôi phải thừa nhận rằng Premier League là điểm yếu của tôi. Tôi nghĩ đó là một giải đấu hấp dẫn nhưng đồng thời cũng rất khắc nghiệt, nghĩa là nó đẩy bạn đến giới hạn. Tôi đã ở đó bảy năm rồi, và tôi nhận thấy thời gian trôi qua, nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc ở đó.

Hiện tại tôi đang hồi phục sau chấn thương, và điều khiến tôi lo lắng lúc này là cảm giác, phong độ của mình, làm thế nào để trở lại phong độ trước đây. Không phải vấn đề hợp đồng, chuyện đó sẽ đến sau, đặc biệt là khi World Cup 2026 sắp diễn ra, giải đấu rất quan trọng để tôi đạt được phong độ đỉnh cao. Hiện tại tôi đang tự do, tất nhiên là tôi vẫn còn một năm hợp đồng, và chắc chắn sẽ đến lúc chúng ta phải ngồi lại nói chuyện".

Rodri từng chơi cho Atletico Madrid, CLB kình địch của Real Madrid. ẢNH: Quality Sport

Từng thi đấu cho một trong những đối thủ lớn của Real Madrid là Atletico Madrid, Rodri được hỏi rằng việc anh gắn bó với CLB cũ có thể sẽ phá hỏng mọi cơ hội chuyển đến đội chủ sân Bernabeu. Nhưng Rodri khẳng định bất kỳ cầu thủ nào cũng khó lòng từ chối một trong những "CLB tốt nhất thế giới" (Real Madrid).

Rodri nói thêm: "Không, ý tôi là, đã có rất nhiều cầu thủ đi theo con đường đó, phải không? Và đặc biệt là không phải trực tiếp, mà là theo thời gian. Ý tôi là, đối với tôi, bạn không thể từ chối những CLB tốt nhất thế giới. Họ (Real Madrid) có một lượng người hâm mộ luôn hết mình vì đội bóng, và đối với tôi, sân Bernabeu luôn tuyệt vời, một sân vận động rất hoành tráng".