Bruno Fernandes vào cuộc khi MU nhắm đến thương vụ chuyển nhượng chấn động 29/03/2026 07:09

Tiền vệ người Ý Sandro Tonali của Newcastle đang nổi lên như một mục tiêu chuyển nhượng nghiêm túc vào mùa hè này của MU và thương vụ này hiện đã nhận được sự ủng hộ của đội trưởng Bruno Fernandes. Đội trưởng đội chủ sân Old Trafford - Bruno Fernandes được cho là đã ủng hộ việc chiêu mộ Sandro Tonali khi sự quan tâm dành cho tiền vệ của Newcastle ngày càng tăng cao.

Một mùa hè đầy biến động đang chờ đón Manchester United, khi họ sẽ ưu tiên cải tổ hàng tiền vệ, bổ nhiệm HLV trưởng mới và tăng cường các vị trí khác trong đội hình, vốn đã được hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Manchester United đã được liên hệ với hàng loạt tiền vệ hàng đầu, một số trong đó thuộc về các đối thủ ở Premier League, bao gồm cả Tonali, người đã gây ấn tượng với bàn thắng tuyệt đẹp cho đội tuyển Ý trong chiến thắng 2-0 ở trận play-off World Cup 2026 trước Bắc Ireland vào rạng sáng thứ sáu vừa qua.

Bruno Fernandes "bật đèn xanh" cho vụ chuyển nhượng Tonali của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Mail (Anh) đưa tin Bruno Fernandes đã "ủng hộ" ý tưởng MU chiêu mộ tiền vệ kiến ​​tạo của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bản báo cáo cho biết thêm Fernandes đã rất ấn tượng với cầu thủ 25 tuổi người ý kể từ khi anh đến Premier League và Tonali được kỳ vọng sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của MU ở vị trí tiền vệ, vượt qua Elliot Anderson của Nottingham Forest và Carlos Baleba của Brighton trong khoảng thời gian từ nay đến mùa hè.

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, Tonali bất ngờ được liên hệ chuyển đến Arsenal và những đồn đoán về tương lai của anh ngày càng rầm rộ, khi một số CLB khác cũng được cho là quan tâm đến cựu cầu thủ của AC Milan này.

Người đại diện của Tonali là Giuseppe Riso đã phủ nhận những thông tin cho rằng thân chủ của mình đã được chào bán cho Arsenal vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những bình luận mà Riso đưa ra hồi đầu tháng này ngụ ý rằng ông kỳ vọng tình hình của Tonali có thể thay đổi nếu anh có một kỳ World Cup thành công cùng đội tuyển Ý.

"Đó là mục tiêu ngay từ khi Sandro Tonali đến Anh, cố gắng biến mình thành một ngôi sao", Giuseppe Riso nói, "Tôi nghĩ anh ấy là cầu thủ bóng đá người Ý có giá trị thuộc hàng cao nhất thế giới. Nếu Tonali tỏa sáng tại World Cup, liệu Man City hay Arsenal có bám sát gót anh ấy không? Tôi không biết, nhưng điều đó rất có khả năng. Mọi người đều đang chờ đợi World Cup, rồi hàng ngàn kịch bản khác nhau sẽ diễn ra, nhưng tất cả đều bắt đầu sau World Cup".

Tonali đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Với việc một số đối thủ trong nước của MU cũng đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm trong mùa hè này, cuộc cạnh tranh cho bất kỳ cái tên nào mà "quỷ đỏ" thành Manchester quan tâm chắc chắn sẽ rất khốc liệt.

Manchester City được biết là rất quan tâm đến Anderson, người có khả năng được Nottingham Forest định giá ít nhất 80 triệu bảng Anh. Brighton cũng từng đòi hơn 100 triệu bảng cho Baleba vào mùa hè năm ngoái khi MU hỏi mua cầu thủ người Cameroon này, mặc dù giá trị của anh đã giảm sút sau một mùa giải 2025-2026 đầy khó khăn.

Điều thú vị là, MU cũng được cho là đang quan tâm đến Bruno Guimaraes, đồng đội của Tonali tại Newcastle. Giống như Tonali, tiền vệ người Brazil Guimaraes cũng đang thu hút sự chú ý từ nhiều CLB khác và Newcastle có thể dễ bị các CLB đối thủ cướp mất Guimaraes nếu họ không đủ điều kiện tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới.