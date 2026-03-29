Diễn biến bất ngờ vụ chuyển nhượng Rashford giúp MU có lợi 29/03/2026 06:39

Marcus Rashford sắp phải đưa ra một quyết định lớn khi các CLB châu Âu, MU và Barcelona đều là những lựa chọn cho mùa giải tới. Tương lai lâu dài của Marcus Rashford tại Barcelona vẫn chưa chắc chắn, khi các CLB Premier League và châu Âu đều bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao người Anh.



Marcus Rashford đã thể hiện rất ấn tượng kể từ khi gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United, và khả năng anh trở lại Old Trafford mùa giải tới không bị loại trừ. Cầu thủ 28 tuổi người Anh này gia nhập đội bóng lớn của Tây Ban Nha theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh.

Hiện tại, chưa có dấu hiệu chắc chắn nào cho thấy điều khoản đó có được kích hoạt hay không, và những diễn biến mới nhất đang đặt MU vào vị thế thuận lợi. Barcelona được cho là rất muốn ký hợp đồng vĩnh viễn với Rashford, nhưng đã có những tín hiệu cho thấy họ có thể tìm cách chiêu mộ anh với giá thấp hơn điều khoản đã thỏa thuận, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Tuy nhiên, Manchester United vẫn giữ vững lập trường và dường như đã giành được lợi thế trong các cuộc đàm phán với Barcelona khi các CLB Anh và châu Âu đã hỏi thăm về khả năng chiêu mộ Marcus Rashford, theo ESPN.

Rashford đang có phong độ cao tại Barca sau khi rời MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Báo cáo của ESPN cũng cho rằng Rashford có thể trở lại Manchester United. Cả hai kịch bản đều có vẻ là một thắng lợi cho CLB chủ quản của Rashford, vì "quỷ đỏ" hoặc sẽ có được một cầu thủ hàng đầu cho mùa giải tới hoặc bán anh với một khoản phí khá lớn sau quãng thời gian thi đấu tốt ở Tây Ban Nha.

Rashford đã gặp khó khăn trong việc chứng tỏ giá trị của mình trong vài tháng qua, khi thời gian thi đấu của anh giảm đáng kể sau khi Raphinha trở lại thi đấu cho Barca sau chấn thương. Cầu thủ người Brazil và Lamine Yamal là những người chạy cánh được HLV Hansi Flick ưu tiên lựa chọn, điều này khiến Rashford bị đẩy xuống vai trò dự bị.

Rashford chỉ đá chính một trong tám trận gần nhất của Barcelona trên mọi đấu trường và chỉ được ra sân vỏn vẹn 20 phút trong cả hai lượt trận vòng 16 Champions League thắng Newcastle United. Anh tiếp tục ngồi dự bị ở trận lượt về. Mặc dù Rashford trước đây tuyên bố anh không phiền nếu không phải lúc nào cũng được đá chính, nhưng anh khó có thể hài lòng, nhất là khi World Cup 2026 đang đến gần.

Marcus Rashford vẫn được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội hình tuyển Anh cho các trận giao hữu sắp tới, nhưng có thể nói rằng Anthony Gordon hiện đang xếp trên Rashford trong thứ tự ưu tiên tại Tam sư.

Việc được đảm bảo thời gian thi đấu có lẽ là yếu tố then chốt trong quyết định cuối cùng của Rashford về việc sẽ thi đấu ở đâu mùa giải tới, và chắc chắn Barcelona đang cân nhắc điều đó. Nhà vô địch La Liga cũng được cho là đang tìm kiếm người thay thế lâu dài cho Robert Lewandowski, và liệu họ có thể phân bổ ngân quỹ cho cả việc đó và việc chiêu mộ Rashford hay không vẫn còn phải chờ xem.

Rashford và Lewandowski trong màu áo Barcelona. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nếu Barca ngần ngại chi ra 26 triệu bảng Anh mua đứt Rashford, MU hoàn toàn có thể nâng mức định giá của mình dựa trên danh tiếng và màn trình diễn của cầu thủ này trong những tháng gần đây. Ngược lại, Rashford cũng có thể được đưa trở lại đội hình tại Old Trafford khi Ruben Amorim không còn dẫn dắt đội và Michael Carrick được biết đến là người rất ngưỡng mộ khả năng của anh.

Việc ai sẽ chính thức trở thành HLV trưởng của Manchester United mùa tới có thể đóng vai trò rất quan trọng đối với Marcus Rashford, khi mà Michael Carrick chỉ là HLV tạm quyền cho đến khi mùa giải kết thúc.

Với việc MU chỉ thua một trong số 10 trận kể từ khi Carrick nắm quyền, nó giúp ông có vị thế vững chắc để đảm nhận vai trò này lâu dài, nhưng cũng có những ứng cử viên khác cho vị trí HLV trưởng của MU được nhắc đến và đề xuất, chẳng hạn như Diego Simeone, Roberto De Zerbi, Carlo Ancelotti, Luis Enrique và Oliver Glasner.