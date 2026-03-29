Klopp thúc giục Liverpool mua ngôi sao 19 tuổi giá 87 triệu bảng thay Salah 29/03/2026 13:26

Mohamed Salah đã tuyên bố ​​chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này và cựu HLV của họ - Jurgen Klopp đã thúc giục ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield chiêu mộ một cầu thủ cụ thể để thay thế tiền đạo người Ai Cập.

Theo các nguồn tin, Jurgen Klopp được cho là đang thúc giục Liverpool chiêu mộ Yan Diomande của RB Leipzig để kế nhiệm Mohamed Salah trong mùa hè này. Tiền đạo người Ai Cập đã gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ mùa này dưới thời HLV Arne Slot, chỉ ghi được 5 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo sau 22 lần ra sân tại Premier League.

Mặc dù mới ký gia hạn hợp đồng vào năm ngoái, hợp đồng này sẽ giữ anh ở lại Anfield đến năm 2027, Salah mới đây đã tuyên bố ý định chia tay Liverpool sau 9 năm gắn bó vào cuối mùa giải này. Do đó, mùa hè này hứa hẹn sẽ rất bận rộn với nhà vô địch Premier League, khi Liverpool tìm kiếm một người thay thế phù hợp cho cầu thủ 33 tuổi người Ai Cập.

Klopp mong đợi Liverpool mua Diomande. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mới đây, cựu HLV của Liverpool, hiện là giám đốc bóng đá toàn cầu của RB Leipzig, Jurgen Klopp được cho là đang thúc giục CLB cũ chiêu mộ Diomande. Cầu thủ 19 tuổi này được định giá 87 triệu bảng Anh, nhưng Liverpool có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong việc giành được chữ ký của Diomande, theo tờ Sun Sports đưa tin.

Đó là bởi vì Arsenal, Manchester United và Tottenham Hotspur cũng được cho là đang quan tâm đến tiền đạo này. Với 10 bàn thắng và 7 pha kiến ​​tạo chỉ riêng tại Bundesliga mùa này, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang gây ấn tượng cực mạnh với các đội bóng lớn châu Âu.

Tuy nhiên, RB Leipzig vẫn còn hợp đồng với Diomande đến năm 2030 và không vội bán cầu thủ trẻ này, đồng thời có thể yêu cầu mức giá cao hơn giá thị trường để cho phép anh rời khỏi sân Red Bull Arena trong những tháng tới.

Trong khi đó, Klopp mới đây đã giải thích Liverpool đang đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi trong việc tìm người thay thế Salah, người đã ghi được 255 bàn thắng cho CLB kể từ khi gia nhập năm 2017. Cựu HLV người Đức Jurgen Klopp nói: "Loại cầu thủ này là không thể thay thế. Luôn luôn là như vậy.

Sẽ có một khoảng trống mà ai đó sẽ lấp đầy. Chúng ta luôn phải suy nghĩ xem nên cho bao nhiêu thời gian, bao nhiêu không gian – đúng vậy, chúng ta nên dành bao nhiêu thời gian cho người sẽ chơi ở vị trí đó trong bất kỳ hệ thống nào mà HLV sẽ sử dụng?.

Nhưng riêng Mo Salah thì sao? Tôi không chắc là có ai khác giống anh ấy hay không. Có những người khác chơi ở vị trí tiền vệ cánh đó với những điểm mạnh, những phẩm chất khác nhau, nhưng những con số thống kê mà Salah đạt được thì không ai sánh kịp ở vị trí đó".

Điều này diễn ra trong bối cảnh Diomande không phải là ngôi sao duy nhất được đồn đoán sẽ thay thế Salah tại Liverpool mùa hè này, khi Jarrod Bowen của West Ham và Michael Olise của Bayern Munich cũng nằm trong danh sách những ứng cử viên tiềm năng. Còn về Salah, CLB tiếp theo của anh cũng vẫn đang là chủ đề bàn tán.

Salah là học trò cưng của Klopp tại Liverpool. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tiền đạo này gần đây nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các CLB thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, mặc dù vẫn trung thành với Liverpool cho đến nay. Al Nassr, Al Ittihad và Al Qadsiah nằm trong số những CLB được cho là quan tâm đến Salah thời gian gần đây.

Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng Mo Salah quan tâm đến giải MLS của Mỹ, với các CLB như Inter Miami và LA Galaxy được nhắc đến như những điểm đến tiềm năng. Luôn có khả năng huyền thoại của Liverpool Salah sẽ ở lại châu Âu, với các đội bóng như AS Roma, Barcelona, ​​PSG, Galatasaray và Fenerbahce được liên hệ với Salah.