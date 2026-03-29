Maguire nguy cơ lớn vắng mặt ở World Cup 2026 29/03/2026 13:13

Harry Maguire đã trở lại đội tuyển Anh lần đầu tiên sau hai năm, nhưng hậu vệ của Manchester United này vẫn đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go để giành một suất tham dự World Cup 2026.

Theo đó, HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh sẵn sàng cho trung vệ của Man City John Stones nghỉ ốm cho đến World Cup. Nhưng sau đó, Tuchel cảnh báo trung vệ của MU Harry Maguire vẫn đang xếp khá thấp trong danh sách ứng cử viên cho suất đá dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Mexico và Canada mùa hè này.

John Stones, người sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 5, chỉ có bốn lần đá chính ở Premier League mùa này và đã bỏ lỡ trận đấu giao hữu của đội tuyển Anh trước Uruguay sau khi dính thêm một chấn thương nữa.

Tuchel hết lời khen ngợi Stones và dành sự ưu ái đặc biệt cho trung vệ này.

Tuy nhiên, HLV đội tuyển Anh Tuchel sẵn sàng tạo ra ngoại lệ cho "cầu thủ đẳng cấp thế giới" Stones bất chấp những vấn đề chấn thương của anh vì chiến lược gia người Đức là một người hâm mộ lớn của trung vệ Manchester City này.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Tuchel về Maguire của Manchester United, khi HLV Tuchel khẳng định Maguire chỉ đứng thứ năm trong danh sách trung vệ ưu tiên ở tuyển Anh, sau Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi và thậm chí cả trung vệ Trevoh Chalobah của Chelsea, người có thể phải nghỉ thi đấu thêm một tháng nữa.

HLV Tuchel nói về Stones: “Cậu ấy rõ ràng rất buồn và hiện tại cậu ấy nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tôi vì điều đó giúp cậu ấy nhiều hơn là gây thêm áp lực. John Stones đã sẵn sàng ra sân cho Man City trong những tuần gần đây. Cậu ấy đã sẵn sàng thi đấu.

John Stones đã thi đấu ở Champions League và FA Cup, nhưng không được sử dụng nhiều ở Premier League. Tuy nhiên, Stones đã chơi đủ trận để tôi thấy cậu ấy quan trọng đối với đội. Stones lại rất mạnh mẽ trong các buổi tập, giống như mọi lần tôi gặp cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Tôi có rất nhiều thiện cảm với John Stones. Vì vậy, hãy hy vọng John Stones sẽ hồi phục thể lực vì điều quan trọng nhất là cậu ấy phải lấy lại được sự tự tin. Ngoại lệ là gì? Tôi chưa biết, nhưng nếu bạn đến World Cup thì bạn phải có thể lực tốt.

Vì vậy, ngoại lệ là John Stones không thường xuyên đá chính. Tôi hiểu điều đó vì tôi là một người hâm mộ lớn của Stones và tôi biết những gì cậu ấy mang lại cho đội bóng về mặt cá tính, thái độ và khả năng đọc trận đấu".

Những phát biểu của Tuchel về dàn trung vệ của tuyển Anh tại World Cup 2026 là rất đáng chú ý.

Trong khi đó, Harry Maguire sẽ ở lại với đội tuyển Anh cho đến trận giao hữu với Nhật Bản vào thứ Ba tuần sau (giờ Anh) sau khi có lần khoác áo đội tuyển quốc gia đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2024 trong trận đấu với Uruguay. Trung vệ của Manchester United đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của mình trước Uruguay, nhưng ai cũng bất ngờ gì về việc Maguire đứng sau các đối thủ trong danh sách ưu tiên tại tuyển Anh. Điều đó khiến tờ Mirror (Anh) bình luận Maguire đối mặt với nguy cơ lớn bị Tuchel loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel nói thêm: “Tôi đã nhận được chính xác những gì mình nghĩ. Thành thật mà nói, đúng vậy. Một trung vệ chơi rất chắc chắn. Đó là những gì cậu ấy (Harry Maguire) làm. Rất giỏi xử lý bóng, rất điềm tĩnh, mạnh mẽ trong không chiến và là một vũ khí lợi hại trong các tình huống cố định.

Tôi chưa thay đổi ý kiến ​​nhưng tôi thấy có những cầu thủ khác mà tôi muốn cho đá chính, tôi thấy có những cầu thủ khác có tố chất khác biệt. Tôi thấy Ezri Konsa vượt trội hơn, tôi thấy Marc Guehi vượt trội hơn. Điều đó không phải là bí mật. Tôi thấy Trevoh Chalobah có khả năng di chuyển tốt hơn một chút so với những người khác.

Cả John Stones nữa, nhưng cậu ấy bị chấn thương nên cần phải đến trại tập huấn của tuyển Anh. Tôi cần gặp Stones đến trực tiếp để xem cậu ấy hòa nhập với nhóm như thế nào. Giờ thì sẽ rất thú vị để xem cậu ấy thể hiện ra sao trong nhóm. Cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi.

Như tôi đã nói, John Stones có một lợi thế. Tất nhiên, đó là cậu ấy cũng có thể cực kỳ quan trọng trong một giải đấu, trong những trận loại trực tiếp, trong việc bảo vệ lợi thế dẫn trước và lật ngược tình thế bằng những quả tạt bóng và những pha ném biên dài, cũng như các tình huống cố định".