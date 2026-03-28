Sốc: HLV đội tuyển Indonesia chắc vé tham dự World Cup sau chiến thắng hủy diệt 28/03/2026 15:41

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Indonesia, John Herdman, vừa khiến người hâm mộ bóng đá khu vực dậy sóng khi đưa ra lời khẳng định đầy tự tin rằng đội tuyển xứ Vạn đảo sẽ góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2030.

Phát biểu của HLV John Herdman đưa ra ngay sau chiến thắng ấn tượng 4-0 của đội tuyển Indonesia trước đội khách Saint Kitts & Nevis trong loạt trận FIFA diễn ra tối 27-3.

Trong buổi họp báo sau trận, Herdman không né tránh áp lực mà thẳng thắn nói về hành trình phía trước. Ông cho biết đội bóng sẽ trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và biến động, điều mà chính ông từng trải nghiệm khi dẫn dắt tuyển Canada.

Theo ông John Herdman, thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng, mà đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh thần gắn kết và niềm tin bền bỉ. Dù vậy, vị chiến lược gia này vẫn đưa ra cam kết rõ ràng: trong vòng 4 năm tới, Indonesia sẽ giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển xứ Vạn đảo vừa có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: CND.

HLV Herdman nhấn mạnh rằng mục tiêu World Cup không phải là giấc mơ xa vời, mà chính là nhiệm vụ cụ thể của toàn đội. Ông cho rằng động lực của các cầu thủ đến từ niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với hơn 280 triệu người dân Indonesia. Đó là lý do khiến họ phải nỗ lực mỗi ngày để tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử.

Nhà cầm quân người Canada cũng chia sẻ các học trò của ông đang mang trong mình khát khao trở thành thế hệ đầu tiên đưa bóng đá Indonesia đến World Cup. Với họ, đó là khoảnh khắc ý nghĩa dành cho hàng triệu gia đình trên khắp đất nước, từ trẻ em đến người lớn tuổi.

Ông cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ, kêu gọi sự kiên nhẫn và tin tưởng. Theo Herdman, từng buổi tập, từng trận đấu đều là những bước tiến nhỏ trong hành trình dài phía trước. Chiến thắng đậm trước Saint Kitts & Nevis được xem như tín hiệu tích cực, giúp đội bóng xây dựng nền tảng về tinh thần và sự tự tin.

HLV Herdman tự tin giúp đội tuyển Indonesia góp mặt tại vòng chung kết World Cup sau 4 năm nữa. Ảnh: CND.

Một điểm đáng chú ý là cách Indonesia tiếp cận trận đấu vừa qua. Đội hướng đến tỷ số cụ thể và giữ sạch lưới. Herdman tiết lộ rằng các cầu thủ đã thể hiện sự quyết tâm cao độ để đạt đúng mục tiêu đề ra, điều ông đánh giá là dấu hiệu của một tập thể đang trưởng thành.

Với tuyên bố mạnh mẽ từ nhà cầm quân mới, hành trình của Indonesia hướng tới World Cup 2030 chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn trong thời gian tới. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu đội bóng áo đỏ trắng có thể biến lời hứa táo bạo đó thành hiện thực hay không.